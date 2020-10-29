Развод Харламова и Асмус - что решил суд

Кристина Асмус и Гарик Харламов, / Instagram

В Москве мировой суд вынес решение о расторжении брака российского комика и резидента шоу Камеди-Клаб Гарика "Бульдога" Харламова и актрисы Кристины Асмус.

Об этом в четверг, 29 октября, сообщается в Telegram-канале Mash. Харламов и Асмус в общей сложности пробыли в браке около восьми лет и воспитывали дочь Настю. Бракоразводный процесс затянулся практически на четыре месяца ‒ этот срок судьи давали паре на возможное примирение.

Также известно, что Харламов и Асмус на заседание суда не пришли ‒ вместо них прибыли адвокаты.

"Инициатором развода стал Гарик, хотя экс-супруги утверждали, что это желание обоюдное. Их дочь Настя останется с матерью, а как будет делиться имущество - пока не понятно. Скорее всего, будут судиться по этому поводу дальше", ‒ рассказали журналисты

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