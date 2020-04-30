Ревизор Карантин 2020 3 выпуск смотреть онлайн 30-04-2020 / Новый канал

Новый проект Ревизор Карантин 2020 выходит в 18-00 на Новом Канале. Ревизор Карантин уже можно смотреть онлайн. На экраны вышел 3 выпуск шоу Ревизор Карантин - в новом выпуске Юлия Панкова проверила самую популярную пиццерию, и была шокирована количеством нарушений.

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Ревизор Карантин пришел с проверкой в отделение самой известной в мире доставки пиццы – Domino's Pizza. Сначала ведущая Юлия Панкова заказала доставку и проверила безопасность работы курьера.

Он был в маске, но без перчаток.

"Курьер контактировал с коробкой голыми руками. Согласно санитарно-гигиеническим рекомендациям и нормам Минздрава работники заведений должны быть в резиновых перчатках. Заказ был в картонной коробке, герметично закрытой наклейками. На них было указано, что никто, кроме вас, не открывал эту коробку. И стоял штамп "Гарантия безопасности от Domino's", - рассказала Панкова.

Однако блюдо Юля не пробовала. Ведь она не уверена в безопасности продукта. Поэтому ведущая отправилась на ревизию кухни, где была приготовлена эта пицца.

Юлия Панкова отправилась проверить кухню того отделения Domino's Pizza, которое совершало доставку, и проверить выполнение правил карантина. В каких условиях хранятся продукты. Проходили ли повара медицинский осмотр?

Ревизор Карантин 3 выпуск смотреть онлайн 30-04-2020 / Новий Канал

Через несколько минут после того, как Ревизор зашел на кухню, в заведении появилась подмога! Правда, это была не команда Ревизор. Карантин.

"Охранная служба с автоматами, полиция, управляющий сетью ресторанов и даже адвокат. Но, к сожалению, все эти лица пришли не помогать мне, а препятствовать проведению ревизии. И тем самым они нарушали статью 50 Конституции Украины, в которой указано, что каждому гарантируется право свободного доступа к информации о качестве пищевых продуктов, а также право на ее распространение. Такая информация не может быть засекречена! Тем более, во время карантина, когда все озабочены безопасностью", – отметила ведущая Новому каналу.

Более того, адвокат и управляющий препятствовали Юле исполнять ее профессиональные обязанности и тем самым нарушали ст. 58 ЗУ "О телевидении и радиовещании".

В статье указано, что журналист, предъявив редакционное удостоверение, может находиться на территории, где объявлена чрезвычайная ситуация и беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности.

Ревизор карантин 2020 смотреть онлайн 3 выпуск - 30-04-2020: анонс

Все новые выпуск шоу Ревизор Карантин выходят по четвергам в 18-00 на Новом канале. Также смотреть онлайн видео и читать обзор можно на Главреде.