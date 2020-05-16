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Охрана вытолкала Панкову со склада - как прошел новый выпуск Ревизор Карантин

16 мая 2020, 07:45

Команду проекта Ревизор Карантин не пустили на кухню и склад супермаркета.

Ревизор Карантин 2020
Ревизор Карантин 2020 / Пресс-служба

После начала карантина программа Ревизор приняла вызов и подготовила спецвыпуски "Ревизор Карантин", в которых проверила самые популярные заведения Киева на выполнения условий карантина и элементарных гигиенических норм на кухнях. 

В последнем выпуске Юлия Панкова приехала проверить сеть супермаркетов Велика Кишеня. Сеть хвастается на своем сайте высоким уровнем доверия украинцев. Нов выпуске 14 мая все оказалось не совсем так просто.

"В Большой Кишени меня встретили неприветливо. Один из охранников нагло выставил силой за руки со склада", - рассказывает ведущая.

Когда охранники отошли от двери, Юля снова попыталась попасть в помещение. И ее снова вытолкали за дверь.Читайте такжеРевизор Карантин 5 выпуск смотреть онлайн 14-05-2020 - полное видео

"Я не увидела, в каких условиях готовятся блюда для отдела "кулинария". Знаете, когда передо мной закрывают двери, это означает, что им есть, что скрывать", - говорит ведущая.

С помощью пирометра Юля проверила температуру готовых блюд в холодильниках. Отбивные хранились при температуре 10 градусов, а допустимая норма 2-6 градуса. В холодильнике с дорогими сырами тоже было 10 градусов. Это недопустимо.

Ревизор Карантин 2020
Ревизор Карантин 2020 - На Ревизор вызвали полицию / Пресс-служба

Ведущая решила проверить пекарский отдел. Там ее встретил человек, который не пускал девушку на кухню.

"Он стоял среди выпечки в верхней одежде. Кто же его уронил санитарной зоны в куртке? На кухне этого отдела я проверила морозильные шкафы с полуфабрикатами. Там было все в порядке", - говорит Юля.

Юле показали журнал здоровья и медицинские книжки работников. Но она не проверила кухню, складские помещения.

Ревизор Карантин смотреть онлайн Велика Кишеня - 14-05-2020:

Ревизор не может быть уверен в качестве продуктов, из которых готовят блюда. Поэтому ведущая не рекомендует Велика Кишеня.

Все новые выпуск шоу Ревизор Карантин выходят по четвергам в 18-00 на Новом канале. Также смотреть онлайн видео и читать обзор можно на Главреде.

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