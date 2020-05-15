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Ревизор проверил McDonald's в Киеве - что было на кухне ресторана

15 мая 2020, 13:30

Ведущая Нового канала провела ревизию первый ресторан McDonald's в Украине и по достоинству оценила все, что нашла на кухне и в холодильниках.

Ревизор Карантин 2020 - проверка McDonald's
Ревизор Карантин 2020 - проверка McDonald's / Новый Канал

Во время пандемии коронавируса Ревизор. Карантин на Новом канале проверяет заведения, которые продолжили свою работу. Новые выпуски выходят каждый четверг в 18-00. Ведущая Юлия Панкова уже проводила ревизии АЗС, супермаркетов и ресторанов. И по просьбе зрителей решила проверить заведения крупнейшей в мире сети быстрого питания – McDonald's.

В новом 5 выпуске программы расследований Ревизор Карантин Юля провела ревизию самого первого ресторана McDonald's в Украине, который находится у метро Лукьяновская и работает с 1997 года.

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"Ежедневно на этой локации продается более 300 кг жареной картошки. Я проверила качество масла, на котором жарится коронное блюдо. Табло анализатора качества было зеленого цвета, что свидетельствует о хорошем качестве масла", – рассказывает ведущая.

Команда Ревизора попала в заведение поздно вечером. И в конце рабочей смены заглянула на кухню. Ей показали все те процессы, которые проходят в McDonald's на кухне - как делается лимонад и другие напитки, хранятся продукты и жарятся легендарные котлеты.

"Повара были в масках и перчатках. Они мне показали мне отдельное ведро, куда выбрасывают использованные средства защиты. Ведь важно правильно их утилизировать. В McDonald's знают, как это делать. Медицинские книжки сотрудников – в порядке", - сказала Юля.

Ревизор карантин 2020 смотреть онлайн выпуск от 14-05-2020: проверка McDonald's

Юля проверила, как хранятся замороженные булочки для бургеров.

"Они лежат в отдельном контейнере и стикерованы. Мясные котлеты хранятся в акриловых пакетах в течение шести часов, после чего неиспользованные ингредиенты списываются. Порадовало меня то, что большинство продуктов, используемых McDonald's, украинского производителя", – говорит ведущая, очень довольная таким поворотом событий.

Кроме того, пока шла проверка, в ресторан доехал директор заведения, который выслушал вердикт  Юлии. Рекомендовал ли Ревизор McDonald's - смотрите в выпуске.

Напомним, все выпуски Ревизор Карантин выходят на Новом канале в 18-00 по четвергам. Всех их также можно смотреть онлайн на Главреде.

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