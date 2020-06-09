Журналисты обнаружили стафилококк в санатории

В санатории журналистка нашла стафилококк / Youtube Новый канал

Не секрет, что Трускавец – идеальное место для лечебно-оздоровительного отдыха. Сюда съезжаются люди не только для лечения, но и для отдыха и для работы. Журналистка нового проекта Тайный агент на Новом канале Анастасия Квитка проверила, не повредит ли здоровью медицинское оборудование для лечебных процедур в одном из санаториев в Трускавце.

В итоге, журналистка обнаружила опасные вирусы на одном из важнейшего - на медицинском оборудовании

"Я примерила на себя роль отдыхающей, которая приехала подлечить желудок", – рассказывает девушка.

Она решила симулировать болезни желудочного тракта, и по медицинским показаниям она должна была ограничится диетическим питанием и расслабляющими процедурами.

"Врач в санатории, прочитав мое направление, назначил правильное лечение", - резюмировала она.Читайте такжеКак распознать свежесть шашлыка - лайфхак от шефа

Она потребовала проследить, как медсотрудники дезинфицируют приборы.

"Тубус-кварц и кислородная терапия – процедуры, требующие телесного контакта. Специально выбрала такие, чтобы проверить, как их дезинфицируют", - объяснила она.

Медицинские работники показали девушке, как они замачивают приборы в специальных растворах. Чтобы убедиться, достаточно ли этого, Анастасия взяла смывы с каждого предмета, к которому пациентам необходимо прикасаться.

"Результаты анализов меня неприятно шокировали. Только представьте, на трубках приборов, которые посетители берут в рот, был обнаружен стафилококк. Эта бактерия может вызвать анемию. Поэтому рекомендую воспользоваться одноразовыми наконечниками, которые вы можете попросить у медицинских работников. Ведь мы не можем быть уверены, что многоразовый прибор был правильно продезинфицирован", – говорит журналистка.

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Напомним, все новые выпуски Тайного агента выходят на Новом канале еженедельно в 19-00.