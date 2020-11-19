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Телеведущие показали самые красочные места Турции - что обязательно нужно увидеть

19 ноября 2020, 19:50

Украинский телеведущие, которые вне работы тревел блогеры, - Максим Узол и Ольга Манько удивили красочными фото со Стамбула, и рассказали, что нужно обязательно посмотреть, если приехали первый раз.

Макс Узол и Ольга Манько
Макс Узол и Ольга Манько / Прес-служба

Телеведущие Нового Канала Ольга Манько и Максим Узол в свободное время занимаются своим тревел-блогом на YouTube. Во время карантина они "вырвались" в Турцию, и показывают самые красочные места Стамбула, и куда можно пойти, сейчас во время коронавируса, если вы решили посетить Турцию.

Показали они и главное место отдыха местных, и целый город с высоты птичьего полета, и, конечно, невероятное архитектуру Стамбула.

Одной из их остановок стал крупнейший дворец Турции - Долмабахче. Он находится в районе Бешикташ прямо на берегу Босфорского пролива. Здесь жило шесть османских султанов и первый президент страны Мустафа Кемаль Ататюрк.

"Территория дворца - огромная, 45 тысчс квадратов. Это больше чем четыре футбольных поля. 285 комнат и 68 туалетов - это же в голове не укладывается, - с восторгом рассказал Макс Узол. - Если будете сюда ехать, то оставляйте на экскурсию целый день. Кстати, здесь есть аудиогиды с четким и красивым переводом на украинском языке".Читайте такжеУкраинского телеведущего избили в Таиланде - он попал в больницу

В 1953 году дворец стал музеем. Цена билета зависит от того, какие именно здания хотите посетить. Самый дешевый билет стоит 60 лир (252 грн), а самый дорогой - 150 лир (630 грн). Оля и Макс решили посетить гарем и сад.

"Больше всего меня очаровали ворота. Всего их во дворце 12 штук, но больше всего привлекают внимание Восточные. Они выходят на воды Босфорского пролива. Это самое распространенное место среди туристов, чтобы сделать фотографию", - говорит Макс.

Макс Узол и Ольга Манько
Макс Узол и Ольга Манько / Прес-служба

Весь комплекс разделен на две части - мужскую и женскую. И самое интересное, что султан жил в гареме. А еще вот вам факт: в гареме жили не только жены и наложницы султана, а вообще все женщины - сестры, тети, служанки и даже его мама.

"Перед тем, как зайти в гарем, надо одеть бахилы. Чтобы не топтать султану дорогие шелковые ковры. А еще не позволяют фотографировать, - рассказал ведущий. - Представьте, при отделке комнат использовали 14 тонн золота и 40 тонн серебра. А еще везде висят картины известных художников того времени".

Макс Узол и Ольга Манько
Макс Узол и Ольга Манько / Прес-служба

Ведущие Нового канала Оля Манько и Макс Узол советуют всем, кто поедет в Стамбул посетить дворец Долмабахче, зайти именно в гарем и обязательно сфотографироваться у известных Восточных ворот.

Кроме того, Макс Узол предупреждает, что хоть Стамбул и славится обзорными крышами, сейчас во время карантина половину закрыли, а на вторую половину сложно попасть, потому что иногда жители не могут поделить - кто взымает плату за вход. Так, Макс и Оля чуть не попали в центр скандала, когда поднялись на одну из таких крыш.

Турция туризм карантин коронавирус новости шоу бизнеса
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