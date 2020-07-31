Валерия рассказал про сына-гея и его девушку

Валерия / instagram.com/valeriya

Российская певица Валерия на шоу Алена, блин ответила на волнующие слухи о сыне-гее. Якобы он ярый представитель ЛГБТ в России, девушку, с которой он живет, наняли, а он долго скрывал все, и прокололся на регистрации на сайте для знакомств для геев.

Она напомнила, что в 16 лет он ушел из дома, чтобы жить со своей девушкой, и какое тут ЛГБТ?

"Он хотел самостоятельной жизни, самостоятельно зарабатывать и самостоятельно жить", – пояснила 52-летняя исполнительница.

Валерия рассказала, что сыну также было смешно со слухов, которые распространили в СМИ, о том, что он гей.

"Он 4 года прожил с одной девушкой, сейчас у него замечательные отношения с другой, он, кажется вообще не был свободен ни секунды", - добавила она.

Также певица призналась, что не является со своим мужем Иосифом Пригожиным гомофобами. У них есть много друзей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Валерия рассказала об ориентации и личной жизни сына Арсения:

При этом она подчеркнула, что выступает против пропаганды однополых отношений среди детей.