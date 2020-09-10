Ведущей реалити пришлось учиться махать мачете на экзотической работе

У кого больше? - Косметолог с мачете / Pixabay

Анастасия Кошман, ведущая реалити "У кого больше?" на Новом канале, отправилась на остров Бали с целью поработать косметологом. Но вместо работы кисточкой или пестиком со ступкой, ей пришлось махать мачете, ножом и топором.

Телеведущая Анастасия Кошман по совместительству еще и сертифицированный косметолог. И на Бали девушка отправлялась с желанием поработать на местной фабрике косметики, поскольку последняя славится своей натуральностью на весь мир. Однако место косметолога ведущей реалити так сразу дать не смогли и предложили поработать разнорабочей.

"Вариантов особо не было, поэтому пришлось согласиться, – признается Настя Кошман. – Моей задачей было собирать морингу. Это растение богато различными полезными элементами и входит в состав всех балийских косметических масок"Читайте такжеТелеведущую тревел-шоу напоили кофе из фекалий

Листья моринги растут на больших деревьях с пышной кроной. И ведущей Нового канала, чтобы добыть их, пришлось рубить ветви мачете.

"Во-первых, я боялась туда лезть. Было довольно высоко, и повсюду ползали какие-то насекомые, – вспоминает ведущая, – Во-вторых, очень осторожно нужно было вести себя с мачете, чтобы не поранить ни себя, ни других".

Анастасия Кошман / Прес-служба

После этой работы, по словам Анастасии Кошман, она поняла, почему балийская косметика такая дорогостоящая. В ее состав действительно входят натуральные компоненты, а рабочим все нужно делать своими руками.

И хотя за такой нелегкий труд ведущая заработала всего 60 тысяч рупий, что на украинские деньги составляет 108 гривен, даже такой опыт был для нее полезным.

Какие профессии пришлось изучать другим ведущим шоу "У кого больше?" можно узнать в новых выпусках реалити в понедельник на Новом канале.