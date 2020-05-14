Vlad Darwin трогательно поздравил певицу Alyosha с днем рождения

Влад Дарвин поздравил с днем рождения Alyosha/ Пресс-служба

Певец и композитор Vlad Darwin опубликовал на своей странице в Instagram оригинальное поздравление Alyosha с Днем рождения. Дарвин собрал в один пост подборку совместных фото с артисткой за 10 лет и трогательно подписал каждое.

"Если бы я мог вспомнить все))) Вспомнить все, что нас объединяло и продолжает объединять в творчестве, любви к людям и музыке. Это лишь часть нашей общей истории. Более 10 лет взаимной поддержки и доверия. Спасибо тебе за ценные жизненные уроки, за вдохновение, за дружбу.

Ты и сегодня продолжаешь обучать меня партнерству, устойчивости и простым радостям жизни. Я хочу тебе пожелать той же божественной гармонии, которая наполняет паруса. Плыви по жизни красиво – в окружении счастливой семьи, надежных друзей и благодарных поклонников твоего творчества. Оставайся собой – смелой, как вызов судьбы, честной, как майский ливень, стремительной, как птичка в небесах. Впереди самое интересное!" – поздравил певицу Влад Дарвин.

Такое поздравление для Alyosha не оставило подписчиков артиста равнодушными. Фолловеры Влада присоединились к поздравлениям и пожелали певице творческих успехов и здоровья.

Напомним, что Vlad Darwin и Alyosha связывает совместное творчество – их песни Ти найкраща, Больше чем любовь, Пірнай, Торнадо стали хитами и завоевали сердца тысяч поклонников. А в декабре 2019 артисты выпустили дуэтный альбом Золота середина и с аншлагом прошел их концерт в Октябрьском дворце в Киеве.

На днях стали известны номинанты музыкальной премии Золота Жар-Птиця 2020, где песня дуэта Alyosha & Vlad Darwin – Пірнай номинирована как Баллада года.

Alyosha & Vlad Darwin - Пірнай смотреть онлайн клип:

Напомним, 3 мая прошла церемония вручения "украинского Оскара" - Золота Дзига 2020. Главред опубликовал список победителей конкурса.