Золота дзиґа 2020 - список победителей

Золота дзиґа 2020 - победители / Пресс-служба

Церемония награждения Золота дзиґа 2020 прошла онлайн, и присутствие номинантов не была необходима. Чтобы соблюдать правила карантина и держать социальную дистанцию, Номинанты записывали свои обращения из дома, а с некоторыми победителями связывались онлайн.

Победителей премии Золота дзиґа 2020 объявляли ведущие Дарья Трегубова и Тимур Мирошниченко.

Главную награду вечера - а это Лучший фильм - получила лента Мои мысли тихие режиссера Антонио Лукича. Фильм собрал награды в 4 номинациях.

Полный список лауреатов кинопремии Золота дзиґа 2020:

Лучший фильм: Мои мысли тихие

Открытие года: Лукич Антонио (Мои мысли тихие)

Лучшая режиссерская работа: Алиев Нариман (Домой)

Почетная Золота Дзиґа за вклад в развитие украинского кинематографа: Ада Роговцева

Лучшая женская роль: Витовская-Ванца Ирма (Мои мысли тихие)

Лучшая женская роль второго плана: Сумская Наталья (Черный ворон)

Лучшая мужская роль: Сеитаблаев Ахтем (Домой)

Лучшая мужская роль второго плана: Жданов Виктор (Вулкан)

Лучшая работа художника-постановщика: Одуденко Владлен (Захар Беркут)

Лучший сценарий: Кальченко Валерия, Лукич Антонио (Мои мысли тихие)

Лучшая операторская работа: Ильков Вадим (Вулкан)

Лучшая музыка: Полянский Тимур, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)

Лучшая песня: Мавка-Русалка, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)

Лучший монтаж: Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир (Фокстер и Макс)

Лучший грим: Леонова Алла (Захар Беркут)

Лучший звук: Петер Борис (Вулкан)

Лучший дизайн костюмов: Белинская Антонина (Захар Беркут)

Лучшие визуальные эффекты: Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер и Макс)

Лучший короткометражный анимационный фильм: Любовь

Лучший короткометражный игровой фильм: В нашей синагоге

Лучший документальный фильм: Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго

Премия зрительских симпатий: Круты 1918 (реж. Алексей Шапарев)

Прямая трансляция церемонии награждения Золота дзиґа 2020 прошла 3 мая, смотреть онлайн полное видео Золота дзиґа 2020 можно на Главреде.