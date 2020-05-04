Золота дзиґа 2020 - список победителей

В Украине 3 мая прошел спецвыпуск церемонии награждения Золота дзиґа 2020. Главные победы в номинациях собрал фильм Мысли мои тихие.
Церемония награждения Золота дзиґа 2020 прошла онлайн, и присутствие номинантов не была необходима. Чтобы соблюдать правила карантина и держать социальную дистанцию, Номинанты записывали свои обращения из дома, а с некоторыми победителями связывались онлайн.
Победителей премии Золота дзиґа 2020 объявляли ведущие Дарья Трегубова и Тимур Мирошниченко.
Главную награду вечера - а это Лучший фильм - получила лента Мои мысли тихие режиссера Антонио Лукича. Фильм собрал награды в 4 номинациях.
Полный список лауреатов кинопремии Золота дзиґа 2020:
Лучший фильм: Мои мысли тихие
Открытие года: Лукич Антонио (Мои мысли тихие)
Лучшая режиссерская работа: Алиев Нариман (Домой)
Почетная Золота Дзиґа за вклад в развитие украинского кинематографа: Ада Роговцева
Лучшая женская роль: Витовская-Ванца Ирма (Мои мысли тихие)
Лучшая женская роль второго плана: Сумская Наталья (Черный ворон)
Лучшая мужская роль: Сеитаблаев Ахтем (Домой)
Лучшая мужская роль второго плана: Жданов Виктор (Вулкан)
Лучшая работа художника-постановщика: Одуденко Владлен (Захар Беркут)
Лучший сценарий: Кальченко Валерия, Лукич Антонио (Мои мысли тихие)
Лучшая операторская работа: Ильков Вадим (Вулкан)
Лучшая музыка: Полянский Тимур, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)
Лучшая песня: Мавка-Русалка, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)
Лучший монтаж: Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир (Фокстер и Макс)
Лучший грим: Леонова Алла (Захар Беркут)
Лучший звук: Петер Борис (Вулкан)
Лучший дизайн костюмов: Белинская Антонина (Захар Беркут)
Лучшие визуальные эффекты: Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер и Макс)
Лучший короткометражный анимационный фильм: Любовь
Лучший короткометражный игровой фильм: В нашей синагоге
Лучший документальный фильм: Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго
Премия зрительских симпатий: Круты 1918 (реж. Алексей Шапарев)
Прямая трансляция церемонии награждения Золота дзиґа 2020 прошла 3 мая, смотреть онлайн полное видео Золота дзиґа 2020 можно на Главреде.