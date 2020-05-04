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Золота дзиґа 2020 - список победителей

4 мая 2020, 10:21

В Украине 3 мая прошел спецвыпуск церемонии награждения Золота дзиґа 2020. Главные победы в номинациях собрал фильм Мысли мои тихие.

Золота дзиґа 2020 - победители
Золота дзиґа 2020 - победители / Пресс-служба

Церемония награждения Золота дзиґа 2020 прошла онлайн, и присутствие номинантов не была необходима. Чтобы соблюдать правила карантина и держать социальную дистанцию, Номинанты записывали свои обращения из дома, а с некоторыми победителями связывались онлайн. 

Победителей премии Золота дзиґа 2020 объявляли ведущие Дарья Трегубова и Тимур Мирошниченко.

Главную награду вечера - а это Лучший фильм - получила лента Мои мысли тихие режиссера Антонио Лукича. Фильм собрал награды в 4 номинациях.

Полный список лауреатов кинопремии Золота дзиґа 2020:

  • Лучший фильм: Мои мысли тихие

  • Открытие года: Лукич Антонио (Мои мысли тихие)

  • Лучшая режиссерская работа: Алиев Нариман (Домой)

  • Почетная Золота Дзиґа за вклад в развитие украинского кинематографа: Ада Роговцева

  • Лучшая женская роль: Витовская-Ванца Ирма (Мои мысли тихие)

  • Лучшая женская роль второго плана: Сумская Наталья (Черный ворон)

  • Лучшая мужская роль: Сеитаблаев Ахтем (Домой)

  • Лучшая мужская роль второго плана: Жданов Виктор (Вулкан)

  • Лучшая работа художника-постановщика: Одуденко Владлен (Захар Беркут)

  • Лучший сценарий: Кальченко Валерия, Лукич Антонио (Мои мысли тихие)

  • Лучшая операторская работа: Ильков Вадим (Вулкан)

  • Лучшая музыка: Полянский Тимур, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)

  • Лучшая песня: Мавка-Русалка, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)

  • Лучший монтаж: Ходаковская Татьяна, Запрягалов Владимир (Фокстер и Макс)

  • Лучший грим: Леонова Алла (Захар Беркут)

  • Лучший звук: Петер Борис (Вулкан)

  • Лучший дизайн костюмов: Белинская Антонина (Захар Беркут)

  • Лучшие визуальные эффекты: Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер и Макс)

  • Лучший короткометражный анимационный фильм: Любовь

  • Лучший короткометражный игровой фильм: В нашей синагоге

  • Лучший документальный фильм: Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго

  • Премия зрительских симпатий: Круты 1918 (реж. Алексей Шапарев)

Прямая трансляция церемонии награждения Золота дзиґа 2020 прошла 3 мая, смотреть онлайн полное видео Золота дзиґа 2020 можно на Главреде.

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