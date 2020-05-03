Золота Дзига 2020: смотреть онлайн церемонию вручения наград - полное видео

В Украине 3 мая пройдет церемония вручения наград Золота Дзига 2020. Кто победит в номинация, и как пройдет церемония Золота Дзига 2020 - смотреть онлайн можно на Главреде.
Церемония награждения Золота Дзига 2020 впервые пройдет в специальном формате из-за карантина в Украине. Смотреть онлайн-трансляцию вручения наград Золота Дзига 2020 и список победителей можете на сайте Главред.
Во время церемонии назовут лучший украинский фильм года, лучшего актера и лучшую актрису, лучшего режиссера и других победителей в 22 номинациях.
В 2020 году премия вручается в 22 номинациях. Среди них - 2 новые. В частности, отныне в рамках Национальной кинопремии Золотая Дзига основана премия Открытие года.
Всего на награду подались 88 полнометражных и короткометражных лент. В список номинантов попали 28 фильмов, 19 из которых сняты при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.Читайте такжеМої думки тихі 2020: обзор фильма со спойлерами
Больше всего номинаций получила драма Домой - фильм претендует на награду в 11 категориях, а на втором месте - Мои мысли тихие с Ирмой Витвоской - 9 номинаций.
Также будут Гуцулка Ксения - 9, Вулкан - 8, Захар Беркут - 7.
Среди наминантов - Ахтем Сеитаблаев, Ирма Витовская, Нариман Алиев и десятки других топовых кинодеятелей
Золота Дзига 2020 смотреть онлайн полное видео 03-05-2020:
Золота Дзига 2020 - номинанты
Премия зрительских симпатий
- Давай танцуй (режиссер Александр Березань)
- Запрещенный (Роман Бровко)
- Захар Беркут (Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн)
- Встреча одноклассников (Валентин Шпаков)
- Клара и волшебный дракон (Александр Клименко)
- Свингеры 2 (Андрейс Экиса)
- Фокстер и Макс (Анатолий Матешко)
- Цена правды (Агнешка Холланд)
- Я, ты, он, она (Владимир Зеленский, Дэвид Додсон)
Лучший фильм
- Вулкан
- Гуцулка Ксеня
- Домой
- Мои мысли тихие
- Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго
Лучшая режиссерская работа
- Алиев Нариман (Домой)
- Бондарчук Роман (Вулкан)
- Лукич Антонио (Мои мысли тихие)
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Лучшая работа художника-постановщика
- Кулик Маргарита (Мои мысли тихие)
- Одуденко Владлен (Захар Беркут)
- Одуденко Владлен (Домой)
Лучший сценарий
- Кальченко Валерия, Лукич Антонио (Мои мысли тихие)
- Никитюк Марыся, Алиев Нариман (Домой)
- Тютюнник Алла, Аверченко Дарья, Бондарчук Роман (Вулкан)
Лучшая операторская работа
- Илькив Вадим (Вулкан)
- Король Юрий (Захар Беркут)
- Фурса Антон (Домой)
Лучшая музыка
- Григоров Роман, Разумейко Илья (История зимнего сада)
- Куличова Маргарита (Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго)
- Лунев Святослав (Портрет на фоне гор)
- Полянский Тимур, Фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)
Лучшая песня
- М-Русалка, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)
- Перевал, Океан Эльзы (Захар Беркут)
- Табурет, Freel & Эдуард Приступа (Человек с табуретом)
Лучшая женская роль
- Витовская-Ванца Ирма (Мои мысли тихие)
- Дейлик Кристина (Вулкан)
- Лущик Варвара (Гуцулка Ксеня)
Лучшая женская роль второго плана
- Веренич-Островская Ирина (Мои мысли тихие)
- Молчанова Екатерина (Гуцулка Ксеня)
- Сумская Наталия (Черный ворон)
- Яценко Лариса (Домой)
Лучшая мужская роль
- Лидаговский Андрей (Мои мысли тихие)
- Сеитаблаев Ахтем (Домой)
- Степанский Сергей (Вулкан)
Лучшая мужская роль второго плана
- Билялов Рэмзи (Домой)
- Жданов Виктор (Вулкан)
- Салий Виталий (Круты 1918)
Лучший документальный фильм
- Человек с табуретом
- Панорама
- Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго
Лучший короткометражный анимационный фильм
- Любовь
- Петровка-реквием
- Пуповина
Лучшие визуальные эффекты
- Голуб Алексей (Гуцулка Ксения)
- Гончаров Василий (Захар Беркут)
- Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер и Макс)