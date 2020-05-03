Золота Дзига 2020: смотреть онлайн церемонию вручения наград - полное видео

Золота Дзига 2020 смотреть онлайн 03-05-2020 / пресс-служба

Церемония награждения Золота Дзига 2020 впервые пройдет в специальном формате из-за карантина в Украине. Смотреть онлайн-трансляцию вручения наград Золота Дзига 2020 и список победителей можете на сайте Главред.

Во время церемонии назовут лучший украинский фильм года, лучшего актера и лучшую актрису, лучшего режиссера и других победителей в 22 номинациях.

В 2020 году премия вручается в 22 номинациях. Среди них - 2 новые. В частности, отныне в рамках Национальной кинопремии Золотая Дзига основана премия Открытие года.

Всего на награду подались 88 полнометражных и короткометражных лент. В список номинантов попали 28 фильмов, 19 из которых сняты при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.Читайте такжеМої думки тихі 2020: обзор фильма со спойлерами

Больше всего номинаций получила драма Домой - фильм претендует на награду в 11 категориях, а на втором месте - Мои мысли тихие с Ирмой Витвоской - 9 номинаций.

Также будут Гуцулка Ксения - 9, Вулкан - 8, Захар Беркут - 7.

Среди наминантов - Ахтем Сеитаблаев, Ирма Витовская, Нариман Алиев и десятки других топовых кинодеятелей

Золота Дзига 2020 смотреть онлайн полное видео 03-05-2020:

Золота Дзига 2020 - номинанты

Премия зрительских симпатий

Давай танцуй (режиссер Александр Березань)

Запрещенный (Роман Бровко)

Захар Беркут (Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн)

Встреча одноклассников (Валентин Шпаков)

Клара и волшебный дракон (Александр Клименко)

Свингеры 2 (Андрейс Экиса)

Фокстер и Макс (Анатолий Матешко)

Цена правды (Агнешка Холланд)

Я, ты, он, она (Владимир Зеленский, Дэвид Додсон)

Лучший фильм

Вулкан

Гуцулка Ксеня

Домой

Мои мысли тихие

Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго

Лучшая режиссерская работа

Алиев Нариман (Домой)

Бондарчук Роман (Вулкан)

Лукич Антонио (Мои мысли тихие)

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Лучшая работа художника-постановщика

Кулик Маргарита (Мои мысли тихие)

Одуденко Владлен (Захар Беркут)

Одуденко Владлен (Домой)

Лучший сценарий

Кальченко Валерия, Лукич Антонио (Мои мысли тихие)

Никитюк Марыся, Алиев Нариман (Домой)

Тютюнник Алла, Аверченко Дарья, Бондарчук Роман (Вулкан)

Лучшая операторская работа

Илькив Вадим (Вулкан)

Король Юрий (Захар Беркут)

Фурса Антон (Домой)

Лучшая музыка

Григоров Роман, Разумейко Илья (История зимнего сада)

Куличова Маргарита (Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго)

Лунев Святослав (Портрет на фоне гор)

Полянский Тимур, Фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)

Лучшая песня

М-Русалка, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)

Перевал, Океан Эльзы (Захар Беркут)

Табурет, Freel & Эдуард Приступа (Человек с табуретом)

Лучшая женская роль

Витовская-Ванца Ирма (Мои мысли тихие)

Дейлик Кристина (Вулкан)

Лущик Варвара (Гуцулка Ксеня)

Лучшая женская роль второго плана

Веренич-Островская Ирина (Мои мысли тихие)

Молчанова Екатерина (Гуцулка Ксеня)

Сумская Наталия (Черный ворон)

Яценко Лариса (Домой)

Лучшая мужская роль

Лидаговский Андрей (Мои мысли тихие)

Сеитаблаев Ахтем (Домой)

Степанский Сергей (Вулкан)

Лучшая мужская роль второго плана

Билялов Рэмзи (Домой)

Жданов Виктор (Вулкан)

Салий Виталий (Круты 1918)

Лучший документальный фильм

Человек с табуретом

Панорама

Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго

Лучший короткометражный анимационный фильм

Любовь

Петровка-реквием

Пуповина

Лучшие визуальные эффекты