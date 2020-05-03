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Золота Дзига 2020: смотреть онлайн церемонию вручения наград - полное видео

3 мая 2020, 18:50

В Украине 3 мая пройдет церемония вручения наград Золота Дзига 2020. Кто победит в номинация, и как пройдет церемония Золота Дзига 2020 - смотреть онлайн можно на Главреде.

Золота Дзига 2020 смотреть онлайн 03-05-2020
Золота Дзига 2020 смотреть онлайн 03-05-2020 / пресс-служба

Церемония награждения Золота Дзига 2020 впервые пройдет в специальном формате из-за карантина в Украине. Смотреть онлайн-трансляцию вручения наград Золота Дзига 2020 и список победителей можете на сайте Главред.

Во время церемонии назовут лучший украинский фильм года, лучшего актера и лучшую актрису, лучшего режиссера и других победителей в 22 номинациях.

В 2020 году премия вручается в 22 номинациях. Среди них - 2 новые. В частности, отныне в рамках Национальной кинопремии Золотая Дзига основана премия Открытие года.

Всего на награду подались 88 полнометражных и короткометражных лент. В список номинантов попали 28 фильмов, 19 из которых сняты при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.Читайте такжеМої думки тихі 2020: обзор фильма со спойлерами

Больше всего номинаций получила драма Домой - фильм претендует на награду в 11 категориях, а на втором месте - Мои мысли тихие с Ирмой Витвоской - 9 номинаций.

Также будут Гуцулка Ксения - 9, Вулкан - 8, Захар Беркут - 7.

Среди наминантов - Ахтем Сеитаблаев, Ирма Витовская, Нариман Алиев и десятки других топовых кинодеятелей

Золота Дзига 2020 смотреть онлайн полное видео 03-05-2020:

Золота Дзига 2020 - номинанты

Премия зрительских симпатий

  • Давай танцуй (режиссер Александр Березань)
  • Запрещенный (Роман Бровко)
  • Захар Беркут (Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн)
  • Встреча одноклассников (Валентин Шпаков)
  • Клара и волшебный дракон (Александр Клименко)
  • Свингеры 2 (Андрейс Экиса)
  • Фокстер и Макс (Анатолий Матешко)
  • Цена правды (Агнешка Холланд)
  • Я, ты, он, она (Владимир Зеленский, Дэвид Додсон)

Лучший фильм

  • Вулкан
  • Гуцулка Ксеня
  • Домой
  • Мои мысли тихие
  • Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго

Лучшая режиссерская работа

  • Алиев Нариман (Домой)
  • Бондарчук Роман (Вулкан)
  • Лукич Антонио (Мои мысли тихие)

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Лучшая работа художника-постановщика

  • Кулик Маргарита (Мои мысли тихие)
  • Одуденко Владлен (Захар Беркут)
  • Одуденко Владлен (Домой)

Лучший сценарий

  • Кальченко Валерия, Лукич Антонио (Мои мысли тихие)
  • Никитюк Марыся, Алиев Нариман (Домой)
  • Тютюнник Алла, Аверченко Дарья, Бондарчук Роман (Вулкан)

Лучшая операторская работа

  • Илькив Вадим (Вулкан)
  • Король Юрий (Захар Беркут)
  • Фурса Антон (Домой)

Лучшая музыка

  • Григоров Роман, Разумейко Илья (История зимнего сада)
  • Куличова Маргарита (Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго)
  • Лунев Святослав (Портрет на фоне гор)
  • Полянский Тимур, Фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)

Лучшая песня

  • М-Русалка, фрик-кабаре Dakh Daughters (Гуцулка Ксеня)
  • Перевал, Океан Эльзы (Захар Беркут)
  • Табурет, Freel & Эдуард Приступа (Человек с табуретом)

Лучшая женская роль

  • Витовская-Ванца Ирма (Мои мысли тихие)
  • Дейлик Кристина (Вулкан)
  • Лущик Варвара (Гуцулка Ксеня)

Лучшая женская роль второго плана

  • Веренич-Островская Ирина (Мои мысли тихие)
  • Молчанова Екатерина (Гуцулка Ксеня)
  • Сумская Наталия (Черный ворон)
  • Яценко Лариса (Домой)

Лучшая мужская роль

  • Лидаговский Андрей (Мои мысли тихие)
  • Сеитаблаев Ахтем (Домой)
  • Степанский Сергей (Вулкан)

Лучшая мужская роль второго плана

  • Билялов Рэмзи (Домой)
  • Жданов Виктор (Вулкан)
  • Салий Виталий (Круты 1918)

Лучший документальный фильм

  • Человек с табуретом
  • Панорама
  • Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • Любовь
  • Петровка-реквием
  • Пуповина

Лучшие визуальные эффекты

  • Голуб Алексей (Гуцулка Ксения)
  • Гончаров Василий (Захар Беркут)
  • Сушильников Артем, Овчаренко Дмитрий (Фокстер и Макс)

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