Киевляне просят Зеленского спасти от застройки Александровскую больницу

На сайте президента зарегистрирована петиция №22/068238-еп от киевлян с просьбой остановить незаконную застройку Александровской больницы.

В документе указывается, что часть территории больницы передана под строительство небоскреба.

"Эту больницу строили наши прадеды. Она была основой коммунальной медицины города Киева более 150 лет. А теперь часть территории больницы передана под строительство небоскреба. Прекращено функционирование трех корпусов (якобы под реконструкцию). Под угрозой закрытия - самый нужный и востребованный киевлянами кардиологический корпус, где лечатся больные с инсультами, инфарктами, гипертонией и другими сердечно-сосудистыми недугами. И это в то время, когда по всем мировым и всеукраинскими данным именно сердечно-сосудистые заболевания являются первопричиной повышенной смертности в Украине и в мире". – отмечается в петиции.

Авторы документа напоминают, что во время проведения выборов, всемирных конкурсов и футбольных мировых соревнований, а также революций на Майдане Александровская больница спасла от смерти раненых и от сердечных приступов эмоциональных болельщиков.

"Это единственная многопрофильная больница коммунального подчинения в центре Киева на Правом берегу, с наработанным годами опытом и взвешенно подобранным высокопрофессиональным персоналом", - добавляют авторы документа.

В петиции также отмечается, что власть не интересовалась мнением киевлян по поводу застройки на территории больницы.

"Требуем от Вас, как гаранта наших конституционных прав, выполнить свой долг гаранта - прекратить незаконную застройку Александровской больницы и других земельных участков города Киева и не забирать возможность у киевлян и гостей столицы получать высококачественную многопрофильную и скорую медицинскую помощь", - резюмируют авторы петиции.

Поддержать петицию можно здесь.