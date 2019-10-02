Пора готовить пуховики и шапки: синоптик предупредила о погодном сюрпризе

Погода в Украине значительно ухудшится / Фото pxhere.com

Погода в Украине в первую неделю октября удивит контрастами. Еще завтра, 3 октября, на большей территории Украины кроме Запада будет почти лето, а уже в четверг придет серьезное похолодание. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Синоптик прогнозирует, что в среду в западных областях пройдут дожди, местами сильные. На остальной территории 3 октября удержится сухая погода. Похолодает в западных областях до +11… + 17 градусов. В большинстве областей столбики термометров завтра поднимутся до +17.. +24 градусов.

Погода в Киеве 3 октября еще будет сухой и теплой. Воздух прогреется до +22… +23 градусов. В четверг, 4 октября, в столице похолодает и пройдут дожди.

"В ближайшей перспективе четверг ожидается теплым, кроме Запада Украины, дальше будут пуховики, шарфы до носа, шапки на глаза и, страшно сказать, возможно и перчатки", - предупредила синоптик.

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Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал точный прогноз погоды в Украине на ближайшие пару месяцев. В частности, он рассказал, когда в Украине начнутся морозы и выпадет первый снег.