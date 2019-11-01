Бабье лето в ноябре: синоптики рассказали, когда вернется тепло

Бабье лето еще побалует теплыми деньками перед грядущими морозами / Фото fotovsem.com

Теплая погода перед грядущими морозами еще побалует украинцев – можно далеко не прятать легкие курточки и кроссовки.

В субботу, 2 ноября, потепление, хоть и пока что незначительное, придет в большинство областей Украины, несомтря на то, что ночью в восточной части страны столбики термометра опустятся до 7-12 градусов мороза, передает Укргидрометцентр.

Днем 2 ноября без осадков, только в западных областях днем ​​местами небольшой дождь.

3 ноября ночью потеплеет до 5 градусов выше нуля, а днем температура поднимется до 7-12 градусов тепла. В западных и местами в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

4 ноября в западных областях небольшой дождь, местами гроза, днем ​​на Закарпатье и в Карпатах умеренные, местами значительные дожди, температура ночью 6-11 градусов тепла, днем ​​14-19 градусов. Нна остальной территории без осадков, только ночью в северных областях местами небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 17 градусов.

5 ноября в Украине небольшой дождь, 6 ноября без осадков, только в западных и местами в восточных областях небольшой дождь. В Карпатах и ​​на Закарпатье 5-6 ноября умеренный дождь. Температура ночью 6-12 градусов тепла, днем 12-18 градусов, в южной части будет теплее всего – воздух прогреется 20-22 градусов тепла.

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