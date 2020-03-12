Адская жара испепелит Европу: появился тревожный прогноз для Украины

Глобальные изменения также затронут и Украину.
Повышение температуры воздуха и снижение количества осадков спровоцирует дефицит воды и засуху в Европе.
В последнее время Европа страдает от увеличения экстремальных погодных и климатических явлений, при этом континенту угрожает обезвоживание из-за чего в упадке может оказаться сельское хозяйство, сообщает Европейское агентство по вопросам окружающей среды.
В то же время эксперты не исключают, что изменения также затронут и Украину. К 2100 году стоимость сельскохозяйственных угодий в некоторых регионах на юге Европы снизится более чем на 80%.
Такая ситуация может привести к заброшенности сельскохозяйственных земель, при этом больше всего от таких изменений пострадают регионы Средиземноморья и юго-восточной Европы.
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Эксперты напомнили, что повышение температуры воздуха за последние 40 лет позволило посевам расшириться на север. Поэтому есть предположение, что сдвиг будет продолжаться, и урожайность пойдет на возрастание.
Напомним, ранее украинцев предупредили о температурной аномалии в марте.