Бабьего лета не будет: синоптик ошарашил украинцев неожиданным прогнозом

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В Украине осень оказалась ранняя, в сентябре температурный фон почти на 3° ниже климатической нормы, а количество осадков превышает месячную норму, рассказал синоптик Виталий Постригань.

Виновниками прохлады и дождей стали циклоны, которые не оставляли никакой надежды на возвращение сухой и теплой погоды, которая в народе называется "бабьим летом", пишет он в Facebook.

Синоптик прогнозирует, что в субботу и в воскресенье временами небольшой дождь, температура ночью 2-7 ° тепла, в центральной Украине не исключены заморозки 0-3 °, днем 10-16° тепла.

Постригань также предупредил, что с понедельника, 26 сентября доминантом в формировании погоды станет многоцентровая циклоническая депрессия с запада, которая проявит себя небольшими дождями. Он добавил, что в среду очередной циклон с запада обусловит грозовые дожди.

Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.

Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.

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