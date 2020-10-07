Будьте осторожны: синоптики обратились к водителям Киева

Туман накроет столицу в ближайший час, с удержанием ночью и утром 8 октября.
Погода в Киеве вечером в среду, 7 октября, а также в четверг утром, 8 октября, значительно ухудшится - ожидается сильный туман.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Туман накроет столицу в ближайший час, с удержанием ночью и утром 8 октября. При этом видимость составит до 500 метров. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.
Специалисты рекомендуют водителям:
- снизить скорость движения,
- использовать противотуманные фары вместе с ближним светом,
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями
- избегать резких маневров.
- при остановке включать аварийную световую сигнализацию.
Напомним, на большей территории страны ожидаются дожди, местами с грозами.
Прогноз погоды в Украине на осень и зиму 2020
- Ранее синоптики дали прогноз погоды до конца осени. Ожидаются две волны бабьего лета и много дождей.
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- Перед этим синоптики обновили прогноз погоды на полгода вперед: украинцев ждут аномально теплая осень и зима без снега. 2020-й год может оказаться самым теплым за весь период наблюдения.
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Автор: Екатерина Трохимчук