Будьте осторожны: синоптики обратились к водителям Киева

В Киеве прогнозируют сильный туман / УНИАН

Погода в Киеве вечером в среду, 7 октября, а также в четверг утром, 8 октября, значительно ухудшится - ожидается сильный туман.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Туман накроет столицу в ближайший час, с удержанием ночью и утром 8 октября. При этом видимость составит до 500 метров. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Специалисты рекомендуют водителям:

снизить скорость движения,

использовать противотуманные фары вместе с ближним светом,

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями

избегать резких маневров.

при остановке включать аварийную световую сигнализацию.

Напомним, на большей территории страны ожидаются дожди, местами с грозами.

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