До -13: синоптик предупредила о дубаке в Украине в марте

В первые дни весны части нашей страны грозит сильный мороз, поделилась эксперт.
Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что погода в Украине в первые дни марта текущего года в ряде областей будет очень холодная.
В восточных регионах нашей страны с 4 марта дневная температура может снизиться до -5 градусов, а ночная – до -11…-13, приводит сведения эксперта gazeta.ua.
По ее данным, погода в Украине в марте 2021 года на севере страны также ожидается морозная – с 4 числа днем минимальная дневная температура ожидается -4, а ночная – 10 градусов мороза.
Синоптик добавила, что в северных и восточных областях морозы будут до конца месяца.
"В западных областях весна начнется с тепла и дождей. Температура снизится до -7...-5… ночью, а днем – от +1 до +3 градусов... В южных областях температура снизится до -4 градусов ночью, днем – от +1 до +3… До конца марта на западе и юге страны потеплеет от +8 до +10…", – сказала Голеня.
- Ранее прогноз погоды для Украины на март 2021 года составил народный синоптик Леонид Горбань. Эксперт говорил, что 1 и 2 марта в нашей стране ожидается около нуля, а 3-7 числа температура может снизиться до 7 градусов мороза.
- В Украинском гидрометцентре сообщали, что 1 марта ночью холоднее всего будет в восточных областях – Донецкой, Луганской, Харьковской, и в северных – Сумской и Черниговской областях – от -1 до -3 градусов.