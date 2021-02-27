До -13: синоптик предупредила о дубаке в Украине в марте

/ УНИАН

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Голеня сообщила, что погода в Украине в первые дни марта текущего года в ряде областей будет очень холодная.

В восточных регионах нашей страны с 4 марта дневная температура может снизиться до -5 градусов, а ночная – до -11…-13, приводит сведения эксперта gazeta.ua.

По ее данным, погода в Украине в марте 2021 года на севере страны также ожидается морозная – с 4 числа днем минимальная дневная температура ожидается -4, а ночная – 10 градусов мороза.

Синоптик добавила, что в северных и восточных областях морозы будут до конца месяца.

"В западных областях весна начнется с тепла и дождей. Температура снизится до -7...-5… ночью, а днем – от +1 до +3 градусов... В южных областях температура снизится до -4 градусов ночью, днем – от +1 до +3… До конца марта на западе и юге страны потеплеет от +8 до +10…", – сказала Голеня.