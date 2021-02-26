Синоптики предупредили, где погода в Украине 1 марта будет снежной

В первый день марта в ряде регионов Украины спрогнозирован мокрый снег / УНИАН

В Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Украины на первый день весны – в понедельник, 1 марта, в ряде областей ожидается снег.

Мокрый снег будет во Львовской, в Ивано-Франковской, в Черновицкой, в Винницкой, Черкасской, Киевской, Житомирской и Черниговской областях, говорится на сайте Гидрометцентра.

Синоптики добавили, что на Ивано-Франковщине и на Львовщине днем возможен дождь со снегом.

Ночью наиболее низкая температура прогнозируется в Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях – от 1 до 3 градусов мороза.

Самая теплая погода в Украине в дневное время спрогнозирована в Одесской области – до 6 градусов тепла, а самая холодная – в Луганской области – от -1 до +1.

В первый день весны в ряде областей Украины ожидается мокрый снег / meteo.gov.ua