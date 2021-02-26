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Синоптики предупредили, где погода в Украине 1 марта будет снежной

26 февраля 2021, 15:26

Части украинской территории в первый день марта грозит дождь со снегом, поделились в Гидрометцентре.

В первый день весны в ряде регионов Украины спрогнозирован мокрый снег
В первый день марта в ряде регионов Украины спрогнозирован мокрый снег / УНИАН

В Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Украины на первый день весны – в понедельник, 1 марта, в ряде областей ожидается снег.

Мокрый снег будет во Львовской, в Ивано-Франковской, в Черновицкой, в Винницкой, Черкасской, Киевской, Житомирской и Черниговской областях, говорится на сайте Гидрометцентра.

Синоптики добавили, что на Ивано-Франковщине и на Львовщине днем возможен дождь со снегом.

Ночью наиболее низкая температура прогнозируется в Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях – от 1 до 3 градусов мороза.

Самая теплая погода в Украине в дневное время спрогнозирована в Одесской области – до 6 градусов тепла, а самая холодная – в Луганской области – от -1 до +1.

В первый день марта ряду областей Украины светит мокрый снег
В первый день весны в ряде областей Украины ожидается мокрый снег / meteo.gov.ua
  • Напомним, в конце февраля в Украине резко потеплело. Синоптики отмечали, что 26 февраля на западе государства будет до +18, а 27 числа резко похолодает. Ожидается, что похолодание в нашей стране спровоцирует атмосферный фронт, который принесет дожди.
  • Народный синоптик Леонид Горбань предупреждал, что с 3 по 7 марта температура может снизиться до -7 градусов.

прогноз погоды Укргидрометцентр Погода в Украине
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