Синоптики предупредили, где погода в Украине 1 марта будет снежной

Части украинской территории в первый день марта грозит дождь со снегом, поделились в Гидрометцентре.
В Укргидрометцентре составили прогноз погоды для Украины на первый день весны – в понедельник, 1 марта, в ряде областей ожидается снег.
Мокрый снег будет во Львовской, в Ивано-Франковской, в Черновицкой, в Винницкой, Черкасской, Киевской, Житомирской и Черниговской областях, говорится на сайте Гидрометцентра.
Синоптики добавили, что на Ивано-Франковщине и на Львовщине днем возможен дождь со снегом.
Ночью наиболее низкая температура прогнозируется в Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях – от 1 до 3 градусов мороза.
Самая теплая погода в Украине в дневное время спрогнозирована в Одесской области – до 6 градусов тепла, а самая холодная – в Луганской области – от -1 до +1.
- Напомним, в конце февраля в Украине резко потеплело. Синоптики отмечали, что 26 февраля на западе государства будет до +18, а 27 числа резко похолодает. Ожидается, что похолодание в нашей стране спровоцирует атмосферный фронт, который принесет дожди.
- Народный синоптик Леонид Горбань предупреждал, что с 3 по 7 марта температура может снизиться до -7 градусов.
Автор: Екатерина Присяжнюк