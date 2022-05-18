Идет невыносимая погода: синоптики рассказали, когда ударит 30-градусная жара

Самый теплый день будет 20 мая в Украине.
Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливой. Синоптики прогнозируют и похолодание.
А вот в среду в Киеве прогнозируется незначительный дождь.
По данным метеосайта Wisemeteo, самая низкая дневная температура ожидается на уровне 12 градусов тепла 23 мая.
Самый теплый день - 20 мая, когда столбики термометров поднимутся до +22 градусов.
В первый месяц лета максимальная дневная температура прогнозируется на уровне 30 градусов тепла - 22 июня.
В остальные дни в июне будет прохладнее. Дождливых дней в июне, по прогнозам синоптиков, будет 13. Ночью столбики термометров в Киеве будут показывать от 11 до 19 градусов со знаком "плюс".
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Автор: Маша Тупченко