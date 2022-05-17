Идет самая холодная ночь: синоптики предупредили о заморозках в Украине

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в среду, 18 мая, будет дождливой, однако похолодание будет недолгим.

Как сообщает синоптик Наталка Диденко, в ночь на 18 мая в западных областях, местами на севере и Винницкой области возможны заморозки на почве 0-3 градуса.

Днем в среду холодная погода прогнозируется в центральных областях, в северной части, в Карпатах, горах Крыма и в Приазовье: +10 +15 градусов. На остальной территории Украины в дневные часы столбики термометров покажут +14 +18 градусов.

Везде, кроме западных областей, ожидаются периодические дожди. Также Украину накроет сильный порывистый ветер северного направления.

В Киеве 18 мая похолодает до +10 +12 градусов, возможен дождь. Во второй половине дня будет преобладать сухая солнечная погода. Вместе с тем в столице будет очень ветрено.

К счастью, похолодание будет очень кратковременным и уже 19 мая в Украине потеплеет до +16 +23 градусов.

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