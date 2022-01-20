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Какой будет погода в Украине весной 2022: киевлян ждет классический март, сырой апрель и холодный май

20 января 2022, 06:00
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Весна в столице будет менее сухой и более холодной, а средняя температура воздуха составит около восьми градусов тепла, говорит прогноз погоды.

погода, весна, Киев
Синоптик озвучил прогноз погоды на весну в Киеве / коллаж ua.depositphotos.com

Погода в Киеве весной 2022 года будет в основном прохладной и солнечной. По сравнению с прошлым годом весна в столице будет менее сухой и более холодной, а средняя температура воздуха составит около восьми градусов тепла.

Как сообщает портал wisemeteo.com, весной 2022 года будет 37 дней с температурой выше +10 градусов и 43 дня, когда столбики термометров опустятся ниже +8 градусов.

Погода в Киеве в марте 2022 года

Март будет классическим весенним месяцем. Первая типичная для сезона температура прогнозируется 1 марта, что раньше, чем в прошлом году. Средняя температура воздуха составит +2 градуса. Осадки будут кратковременными.

Прогноз погоды на апрель 2022 года в Киеве

Температурный фон месяца будет высоким, прогнозирует синоптик. До 3 апреля температура будет колебаться от +1 до +8 градусов.

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В начале месяца ожидается теплая, влажная погода. В некоторые дни столбик термометра будет подниматься до +16 градусов, что ниже, чем в апреле 2021 года. Осадков будет немного, большинство из них выпадет приблизительно 5 апреля.

Погода в Киеве в мае 2022 года

Средняя температура мая 2022 года составляет +13 градусов. Самым теплым днем месяца будет 29 мая с температурой +22 градуса, самым холодным днем будет 3 мая со среднесуточной температурой около +4.

Прогноз погоды на май 2022 года менее благоприятен, чем в том же месяце в прошлом году.

Осадки в мае будут умеренными. Синоптик прогнозирует шесть дней с осадками, в основном в период с 17 по 22 мая.

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Как сообщал Главред, погода в Украине летом 2022 будет фантастической. Загорать можно будет уже с июня, а жара продержится до первой половины августа.

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