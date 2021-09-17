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Много дождей и порывистый ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение (карта)

17 сентября 2021, 16:11

Непогоды стоит ожидать в большинстве областей Украины, кроме восточных.

Дождь
В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

На завтра, 18 сентября, в Украине объявили штормовое предупреждение. В частности синоптики предупреждают о значительных дождях и сильном ветре. Непогоды стоит ожидать в большинстве областей страны, кроме восточных.

"18 сентября ночью в западных, северных и Черкасской областях, днем в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях значительные дожди", – сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Также отмечается, что в западных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

Штормовое предупреждение в Украине на 18 сентября / фото Укргидрометцентр

Погода в Украине на выходных

На выходных, 18-19 сентября, практически на всей территории Украины ожидается дождливая и местами ветреная погода, а со следующей недели будет наблюдаться значительное снижение температуры.

"Этот уик-энд принесет нам серую и сырую погоду, циклон обеспечит дожди, практически по всей территории страны. Температура начнет снижаться, особенно ощутимо это будет в начале следующей недели, когда станут преобладать ветры с северо-запада и начнет поступать холодный воздух", – говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра в социальной сети Facebook.

Также дается совет на следующую неделю не забыть приготовить осенний гардероб.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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ГСЧС штормовое предупреждение новости Украины
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