Опасный туман: киевлян предупредили о непогоде

В Киеве объявили первый уровень опасности.
В Киеве на протяжении 5 января сохранится сильный туман. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.
Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, туман сохранится до конца сегодняшнего дня. Видимость составит 200-500 метров.
Также в КГГА дали рекомендации водителям при сильном тумане:
- снизить скорость движения;при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
А вот синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Рождественский сочельник, который отмечается в среду, 6 января, в Украине прогнозируется сырая и облачная погода.
Из-за циклона погода в Украине на Рождество 2021 ухудшится – усилится ветер, пойдет дождь и мокрый снег.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики дали подробный прогноз погоды на январь. В январе 2021 года в Украине средняя месячная температура ожидается в пределах 0-4 градусов мороза.
- Эксперт спрогнозировал Украине снежный и морозный период. Зимой 2021 ожидаются погодные качели.
- Синоптик сказал, когда в Украину придут свирепые морозы.
Автор: Мария Тупик