Опасный туман: киевлян предупредили о непогоде

В Киев надвигается туман / УНИАН

В Киеве на протяжении 5 января сохранится сильный туман. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, туман сохранится до конца сегодняшнего дня. Видимость составит 200-500 метров.

Также в КГГА дали рекомендации водителям при сильном тумане:

снизить скорость движения;при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

А вот синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Рождественский сочельник, который отмечается в среду, 6 января, в Украине прогнозируется сырая и облачная погода.

Из-за циклона погода в Украине на Рождество 2021 ухудшится – усилится ветер, пойдет дождь и мокрый снег.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: