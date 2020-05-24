Синоптик назвал самый жаркий месяц лета 2020

Жара начнет немного отступать в последних числах августа/ Фото: Reuters

Народный синоптик Владимир Деркач дал прогноз погоды на лето 2020 в Украине. По его словам, начало летнего сезона будет достаточно теплым, а потом ожидается небольшое похолодание.

Дожди в Украину придут примерно после 10 июня, тогда же снизится и температура воздуха. В середине июня Украину ждут шквалы и грады, дожди, а к концу месяца осадков станет меньше и снова потеплеет.

Июль 2020 будет теплым, а в некоторые дни даже жарким, прогнозирует Деркач. Осадков будет немного, дожди пройдут в течение буквально нескольких дней второго летнего месяца.

А вот погода в августе 2020 обещает быть жаркой. В середине месяца ожидаются небольшие дожди, однако они не повлияют на высокую температуру воздуха. Только в последних числах августа жара начнет немного отступать.

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Как сообщал Главред, заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова сообщила, что погода летом 2020 года будет похожа на летний сезон 2001-го. По ее словам, ожидаются грозы, штормовые ветра, шквалы.