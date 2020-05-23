День – в майке, день – в фуфайке: cиноптик дал прогноз на лето 2020

Синоптик пообещала капризную погоду летом 2020 / УНИАН

Климатолог Вера Балабух дала прогноз погоды на лето 2020 в Украине. По ее словам, нас ждет нестабильная погода - жара с засухой будут чередоваться с ливнями, шквалами и градом.

"Пока по данным, которые дают международные прогностические центры, ожидается, что у нас и в дальнейшем лето должно быть теплым и засушливым. Так, как это происходило в течение весны, за исключением мая", – сказала Балабух украинским СМИ.

Погода летом 2020 отличится дефицитом осадков. Но в то же время возможны ливни, грозы, град со шквалами.

При этом, как говорит синоптик, в Украину придут высокие температуры, при этом жара может длиться несколько дней. Средняя температура летом будет выше, чем в начале этого столетия.

"Мы будем наблюдать резкие смены погоды, как говорится, день – в майке, день – в фуфайке. Особенно это касается июня. Вот сейчас холодный май, но в последние дни уже начнется лето и температура воздуха будет +25...+30 градусов", – рассказала Балабух.

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Как сообщал Главред, ранее синоптик Владимир Деркач предупредил, что в третьей декаде мая в Украине ожидается теплая погода. В то же время он подчеркнул, что в конце месяца на Украину могут обрушиться ливни, что повлечет за собой снижение температуры.