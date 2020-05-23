УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

День – в майке, день – в фуфайке: cиноптик дал прогноз на лето 2020

23 мая 2020, 07:56

Погода летом 2020 будет изменчивой.

Киев,погода
Синоптик пообещала капризную погоду летом 2020 / УНИАН

Климатолог Вера Балабух дала прогноз погоды на лето 2020 в Украине. По ее словам, нас ждет нестабильная погода - жара с засухой будут чередоваться с ливнями, шквалами и градом.

"Пока по данным, которые дают международные прогностические центры, ожидается, что у нас и в дальнейшем лето должно быть теплым и засушливым. Так, как это происходило в течение весны, за исключением мая", – сказала Балабух украинским СМИ.

Погода летом 2020 отличится дефицитом осадков. Но в то же время возможны ливни, грозы, град со шквалами.

При этом, как говорит синоптик, в Украину придут высокие температуры, при этом жара может длиться несколько дней. Средняя температура летом будет выше, чем в начале этого столетия.

"Мы будем наблюдать резкие смены погоды, как говорится, день – в майке, день – в фуфайке. Особенно это касается июня. Вот сейчас холодный май, но в последние дни уже начнется лето и температура воздуха будет +25...+30 градусов", – рассказала Балабух.

Читайте такжеОт гроз до шквалов с градом: синоптик предупредила об аномальной погоде в июне

Как сообщал Главред, ранее синоптик Владимир Деркач предупредил, что в третьей декаде мая в Украине ожидается теплая погода. В то же время он подчеркнул, что в конце месяца на Украину могут обрушиться ливни, что повлечет за собой снижение температуры.

погода Погода в Украине синоптик прогноз погоды новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «День – в майке, день – в фуфайке: cиноптик дал прогноз на лето 2020». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:56
День – в майке, день – в фуфайке: cиноптик дал прогноз на лето 2020
07:27
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 23 мая
07:05
"Где сексуальность?": Maruv топлес обмазалась блестками для откровенного фото
06:57
Разведка боем: что стоит за угрозами "ЛДНР" Украине мнение
06:36
Ученые выяснили, как коронавирус влияет на мозг человека
06:05
Покончить с карантинным "заточением": астролог назвала лучшее время для новых дел
05:31
Беларусь готовится к войне: Лукашенко дал приказ оборонным предприятиям
05:03
Диетолог назвала самый опасный завтрак
04:27
"Риск тяжелых осложнений": врач предупредила об опасности при лечении COVID-19 Видео
03:40
Передается ли Covid-19 через бассейн: неожиданный ответ ученых
03:03
"Просто нет слов": в Черноморске школьницы поиздевались над больной сверстницей – видео Видео
02:32
Ученые выяснили, чем опасны для женщин противозачаточные
02:14
Ученые США запатентовали первый в мире генетический тест на коронавирус
01:50
"В ж*пу пусть себе засунут": в РФ женщина с диабетом возмутилась конфетам от Единой России
01:38
Якого числа Трійця у 2020 році: дата свята, вихідний та традиції Видео
01:17
От осложнений Covid-19 умер глава Кременецкого райсовета Видео
00:55
"В грязных трусах": Инстасамку на унитазе публично высмеяла Вика Боня
00:19
Симонов день: какой сегодня праздник 23 мая и как искать клад
22 мая, пятница
23:56
На 9900% дороже: Минюст продал на аукционе конфискованную у хозяина собаку Видео
23:29
Глава бюджетного комитета Рады заразился коронавирусом Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять