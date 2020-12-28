​Шторм и дождь: синоптики дали подробный прогноз погоды до конца года​

Подробный прогноз погоды до конца года / pixabay

Погода в Украине до конца 2020 года будет пасмурной и дождливой. Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что до конца года в стране будет ветреная погода, но температура будет высокой. А вот 1 января ветер стихнет, однако будет мокро.

При этом, погода во вторник 29 декабря, удивит жителей Украины. В страну придет потепление. На юге и Закарпатье днем +9 +13, а ночью +2 +5 градусов. На востоке и севере будут днем от -1 до +4, ночью -1... -4 мороза. На остальных территориях +5 +9 днем и 0... +4 ночью.

Небольшие дожди вероятны 29 декабря в северных и западных областях.

В Киеве будет моросить дождь, днем +5 +7, ночью 0... +2.

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Погода в среду, 30 декабря, почти по всей территории страны будет сухо и солнечно, дожди вероятны лишь на крайнем западе.

Температура +5 +9 днем и +2 +6 ночью. На юге +10+13 днем и ночью +4+8 градусов, а на востоке днем 0... +4, ночью +1... -3 градуса.

В Киеве в среду сухо, температура +7+9 градусов.

В канун Нового года, 31 декабря дожди охватят всю западную часть, остальные области - без осадков.

На западе температура немного снизится +3 +8 днем, ночью +3 +5. На остальной территории температура будет такой же, как и 30 числа.

В Киеве также без перемен - от +7 до +9 днем и +4 +6 ночью.

Погода в Украине 1 января будет пасмурно и дождливо почти везде, кроме востока и Крыма. Теплее будет в первый день 2021 года на юге - от +7 до +9 днем и +3+7 ночью.

В Киеве 1 января будет дождь, днем +4 +6, ночью +2 +4 градуса.

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