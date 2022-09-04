Температура обрушится под 0 градусов: украинцы узнали дату резкого похолодания

Понижение температуры в Украине особо будет ощущаться в ночное время.
В Украине в ближайшее время ожидается снижения температурных показателей. Жаркая летняя погода отступила перед натиском осени.
Обратим внимание, что о существенном понижении температурного фона говорится в прогнозных показателях погодного радара Ventusky.
Отметим, что понижение температуры особо будет ощущаться в ночное время. Согласно показателей радара погоды, в Украине температура воздуха может опуститься почти до 0 градусов.
Даты резкого похолодания
При этом вторжение холодного воздуха в Украину прогнозируется в середине сентября.
В то же время наиболее сильное похолодание стоит ожидать на севере Украины.
Температура воздуха 9 и 10 сентября ночью может опуститься до 1 градусов тепла.
Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.
Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.
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