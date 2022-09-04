Температура обрушится под 0 градусов: украинцы узнали дату резкого похолодания

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В Украине в ближайшее время ожидается снижения температурных показателей. Жаркая летняя погода отступила перед натиском осени.

Обратим внимание, что о существенном понижении температурного фона говорится в прогнозных показателях погодного радара Ventusky.

Отметим, что понижение температуры особо будет ощущаться в ночное время. Согласно показателей радара погоды, в Украине температура воздуха может опуститься почти до 0 градусов.

Видео дня

Даты резкого похолодания

При этом вторжение холодного воздуха в Украину прогнозируется в середине сентября.

В то же время наиболее сильное похолодание стоит ожидать на севере Украины.

Температура воздуха 9 и 10 сентября ночью может опуститься до 1 градусов тепла.

Похолодание 9 сентября / Ventusky

Похолодание 10 сентября / Ventusky

Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.

Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.

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