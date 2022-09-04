УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Температура обрушится под 0 градусов: украинцы узнали дату резкого похолодания

4 сентября 2022, 03:30

Понижение температуры в Украине особо будет ощущаться в ночное время.

Градусник
/ 34.ua

В Украине в ближайшее время ожидается снижения температурных показателей. Жаркая летняя погода отступила перед натиском осени.

Обратим внимание, что о существенном понижении температурного фона говорится в прогнозных показателях погодного радара Ventusky.

Отметим, что понижение температуры особо будет ощущаться в ночное время. Согласно показателей радара погоды, в Украине температура воздуха может опуститься почти до 0 градусов.

Видео дня

Даты резкого похолодания

При этом вторжение холодного воздуха в Украину прогнозируется в середине сентября.

В то же время наиболее сильное похолодание стоит ожидать на севере Украины.

Температура воздуха 9 и 10 сентября ночью может опуститься до 1 градусов тепла.

Температура обрушится под 0 градусов: украинцы узнали дату резкого похолодания
Похолодание 9 сентября / Ventusky
Температура обрушится под 0 градусов: украинцы узнали дату резкого похолодания
Похолодание 10 сентября / Ventusky

Напомним, ранее о погоде в Украине в сентябре 2022 года рассказал народный синоптик Владимир Деркач. По его данным, начало осени в Украине будет достаточно теплым и порадует комфортной погодой.

Вместе с тем он не исключил, что начало осени будет отмечаться частой сменой погоды.

Читайте еще:

прогноз погоды похолодание
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:30

Температура обрушится под 0 градусов: украинцы узнали дату резкого похолодания

03:00

Пластиковый подоконник пожелтел: топ-3 невероятно простых способа, которые вернут белизну

02:06

56-летняя Сальма Хайек сплясала на яхте зажигательный танец в алом бикиниВидео

01:35

Военный эксперт пояснил, что именно может спровоцировать гибель Путина

01:34

По 60 и выше: сколько будет стоить доллар в 2023 году

Реклама
01:25

"Князь тьмы" Оззи Осборн не может передвигаться самостоятельно и теряет память

01:04

Гороскоп Таро на неделю 5-11 сентября: Львам – семейные проблемы, Козерогам – деньги, Рыбам – ссорыВидео

00:22

Шуфутинский VS Иво Бобул: украинцы "откопали" альтернативу песне "3 сентября"

00:17

У Зеленского признались, кто станет основой второй волны контрнаступления ВСУВидео

00:07

Чуплан Хаматова запретила приближаться к себе российской журналистке

03 сентября, суббота
23:51

Зашкаливающие потери: россияне после удара ВСУ впервые не подсчитали убитых - АрестовичВидео

23:14

На войне погиб ветеран АТО, который год назад угрожал подорвать КабминВидео

23:00

Российские пропагандисты похабно обсудили пятую точку Галкина: тот ответил

22:47

Михаил Саакашвили показал внебрачную крошку-дочь

22:40

Жесткие бои: Зеленский предупредил о самых горячих точках на фронтеВидео

22:15

Россия готовится к решающему энергетическому удару - Зеленский

21:55

Валит огромный столб черного дыма: по Антоновскому мосту нанесли мощный ударВидео

21:51

Беларусь подтягивает эшелон с ЗРК к границе: эксперт предупредил об угрозеВидео

21:34

Алла Пугачева явилась на похороны Михаила Горбачева с маской ужаса на лице

21:15

Пьяный оккупант жалуется своей женщине на большие потери - разведкаВидео

Реклама
21:13

В Мелитополе гремят новые взрывы: с аэродрома вывозят разбитые вертолеты РФВидео

21:05

Чем быстро вывести с одежды пятна от помидор: простые и эффективные способы

20:42

Дрожит и хромает: в Британии рассказали о диагнозе ПутинаВидео

20:20

Андрей Макаревич высказался о своем включении в список "иноагентов"Видео

19:58

ВСУ "покрошили" спецназ РФ: уничтожено подразделение "элитных" войск оккупантовВидео

19:49

Открытки с юбилеем мужчине и женщине – стильные поздравления в картинках именинникам

19:35

СМИ выяснили, какую "высокую должность" готовят для КадыроваВидео

19:21

Бархатное пламя: Надежда Мейхер сверкнула пышным бюстом в пиджаке на голое телоВидео

19:20

Почему сейчас поднялся крик о Булгакове и его музеемнение

19:09

Мощные удары ВСУ: появились снимки рухнувшего моста в захваченной РФ Новой КаховкеВидео

19:06

Оккупанты применили ядовитый газ против ВСУ в Донецкой области - боец батальона "Свобода"

19:04

Гороскоп на завтра, 4 сентября 2022: Львам – деньги, Стрельцам – сюрпризы, Козерогам – серьезный разговорВидео

19:03

"Ураганами" целят в детей: на Днепропетровщине от вражеского удара погиб мальчикВидео

18:50

День предпринимателя в Украине: поздравления в стихах и прозе, картинки и открытки

18:46

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2022: фартовые дни для денег и удачи

18:29

Котел для РФ: генерал США спрогнозировал освобождение Крыма и победу Украины в войнеВидео

18:26

Россияне беспощадно бьют из артиллерии по Черниговщине: повреждено много домов

18:07

"Мое время пришло": Кадыров заявил о желании "вовремя уйти" с поста главы ЧечниВидео

17:31

Прилеты по базам оккупантов: в Херсоне и Мелитополе прогремели сильные взрывыФотоВидео

16:52

Взрывы и клубы дыма в центре Севастополя: появилась неожиданная версия новых хлопковВидео

Реклама
16:43

23-летняя дочь Меладзе сыграла свадьбу в Москве

16:40

В Чернигове на выставке 10-летний мальчик выстрелил из боевого РПГ: 2-летний ребенок в тяжелом состоянии

16:31

Мощная "бавовна" на Луганщине: ликвидирован батальон оккупантов вместе с техникойВидео

15:55

Гороскоп на сентябрь 2022 для Рыб: какие сюрпризы принесет первый месяц осениВидео

15:45

В Украину идут заморозки, но тепло еще вернется: синоптик рассказал, когда ждать бабье лето 2022

15:39

Мощный удар ВСУ на Херсонщине: десятки оккупантов РФ уничтожили вместе с бронетехникойВидео

15:33

Пробили дно: в России сняли эротическую рекламу с полуобнаженными девушками о "спасении коммунизма"Видео

15:31

Приметы на 4 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы деньги впустить в домВидео

15:24

"Дорожка красная от крови украинцев": Астафьева и Анатолич разнесли веселящуюся в Москве Тодоренко

14:58

Залужный показал работу пары Bayraktar: за три дня уничтожили техники РФ на $27 млнВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп таро
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять