Украина рискует превратиться в пустыню: климатолог дала пугающий прогноз и назвала сроки

Украина окажется в зоне сухих воздушных масс / Reuters

В ближайшие 50-100 лет украинцам стоит готовиться к серьезным изменениям климата, рассказала климатолог Светлана Бойченко.

Как рассказала она BBC Украина, климат в Украине будет меняться и становиться все более сухим.

Эксперт предупредила о том, что из-за этого привычными явлениями станут как засухи, так и наводнения, возникающие после сильных дождей.

Климатолог утверждает, что Украина будет в зоне сухих воздушных масс, которые будут приносить с собой высокие температуры. Опустынивание земли будет происходить в направлении с юго-востока на северо-запад.

Она подчеркнула, что изменения климата приведут к тому, что почвы станут более сухими, поэтому они не смогут, как раньше, принимать влагу во время осадков.

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"Такие почвы, как стекло, вода по ним только стекает", – сказала эксперт.

В конечном итоге обычными станут регулярные потопы и подтопления, ведь из-за жары в атмосферу поступает больше влаги, и осадки становятся более интенсивными, добавила Бойченко.

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Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.