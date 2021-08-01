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Украинцам пообещали жару до +36 и предупредили о мощных ливнях со шквалами и градом

1 августа 2021, 16:26
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В Украине прогнозируют постепенное снижение температуры воздуха.

лето,жара
В понедельник в Украине ожидается жаркая погода / УНИАН

В Украине в ближайшие сутки, 2 августа, на смену жаркому сухому воздуху будет перемещаться влажные воздушные массы атлантического происхождения.

Они обусловят дожди с грозами, местами с градом и шквалами, а также снижение температуры, сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что в понедельник в западных, а днем и в северных, центральных, Одесской, Николаевской, Харьковской областях ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.

Температура ночью +17 +22°, днем +27 +32°, в южных и восточных областях +31 +36°, на крайнем западе страны +21 +26°.

В Киеве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +19 +21°, днем около +30°.

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Прогноз погоды на 2 августа / meteo.gov.ua

Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.

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