Украинцам пообещали жару до +36 и предупредили о мощных ливнях со шквалами и градом

В Украине прогнозируют постепенное снижение температуры воздуха.
В Украине в ближайшие сутки, 2 августа, на смену жаркому сухому воздуху будет перемещаться влажные воздушные массы атлантического происхождения.
Они обусловят дожди с грозами, местами с градом и шквалами, а также снижение температуры, сообщает Укргидрометцентр.
Отмечается, что в понедельник в западных, а днем и в северных, центральных, Одесской, Николаевской, Харьковской областях ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с.
Температура ночью +17 +22°, днем +27 +32°, в южных и восточных областях +31 +36°, на крайнем западе страны +21 +26°.
В Киеве ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +19 +21°, днем около +30°.
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Ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.
"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как например сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.