Украинцев предупредили о мощном ударе стихии: где разгуляется непогода

В Украине объявили штормовое предупреждение / pixabay

В Украине в самое ближайшее время ожидается существенное ухудшение погодных условий сразу в нескольких регионах.

На воскресенье, 26 сентября, синоптики сообщают о резком изменении погоды, говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, в ряде областей Украины ожидается сильный, порывистый ветер.

Удар непогоды: каким регионам грозит опасность

Как сказано в сообщении, 26 сентября в восточных регионах, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях будет сильный ветер.

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Порывы будут достигать 15-20 м/с. По словам спасателей, речь идет о I или "желтом" уровни опасности.

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Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что погода в Украине в октябре 2021 будет очень холодной и дождливой, ожидаются заморозки.

Он озвучил детальный прогноз по дням, какой погоды ждать украинцам в октябре: 1-4 октября будет холодно и мрачно; 5-6 и 8-10 — пройдут дожди; 11-19 — пасмурно, холодно; 14 — заморозки; 20, 22-23 и 26 октября — дожди; 27 октября и до конца месяца будет сухо, но холодно.