Украину накроет мокрым снегом и дождями: где и когда ждать непогоды

Температура воздуха ночью опустится до +4 / УНИАН

Украину с 13 октября окутает циклон, который придет с юго-запада. Почти во всех регионах страны ожидаются дожди и пасмурная погода, а в Карпатах выпадет снег.

Осадков стоит ожидать в Черкасской, Полтавской, Николаевской, Херсонской и в части Днепропетровской областей, сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

"Также влажная погода будет преобладать завтра в Прикарпатье (в Карпатах - со снегом), вероятные периодические дожди в Одесской области", — уточнила Диденко.

Дожди не ожидаются в Житомирской, Киевской, Черниговской и Винницкой областях, но в этих регионах большая вероятность облачной погоды.

facebook.com/tala.didenko

"В большинстве областей будет преобладать холодная погода, максимально + 8 +12 градусов. А вот в восточных областях и на Запорожье среда будет самой теплой в Украине, до + 13 + 18 градусов! Ведь именно эта часть Украины окажется в теплом секторе циклона", — сообщила синоптик.

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В Киеве 13 октября существенных осадков не ожидается, а температура ночью в столице опустится до +4 + 7 градусов, днем до ​​+9 + 11, отмечает Диденко.

Ранее спасатели предупредили об опасных метеорологических явлениях в некоторых регионах страны в течение ближайших суток. Так, ночью и утром 13 октября в западных областях туман, видимость составит 200-500 м.

Также в течение суток 13 октября в Одесской и Николаевской областях, днем в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях значительный дождь. В связи с осадками спасатели объявили I уровень опасности, "желтый"