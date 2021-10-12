На смену дождю и снегу придет мощная волна тепла: синоптик уточнил прогноз погоды на неделю

Ночи будут холодными, а днем потеплеет до +14 градусов, свидетельствует прогноз погоды / pixabay

Погода в Украине в течение текущей недели будет нестабильной. Сначала синоптик прогнозирует много облачности, дожди и даже снег в Карпатах, а во второй половине ожидается потепление.

Со вторника, 12 октября, в западных областях, а днем также и Житомирской, Винницкой и Одесской пройдет небольшой дождь, рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха в комментарии изданию Obozrevatel.

13 октября и ночью 14 октября через Украину пройдет активный циклон с юго-запада. Он принесет облачность и осадки. В большинстве регионов ожидаются умеренные дожди. Влияние циклона в большей степени почувствуют южные, центральные и северные области. Там будет больше осадков.

Температура воздуха в ближайшие дни ночью будет колебаться в пределах +1... +8 градусов, днем +8... +14 градусов, на юге и востоке страны - от +12 до +18 градусов. В Карпатах будет холоднее всего. И ночью, и днем температура воздуха составит от двух градусов мороза до пяти градусов тепла. Во вторник, среду и частично в четверг там будет пасмурно, может выпасть дождь с мокрым снегом. С четверга там также будет преимущественно без осадков и солнечно.

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Погода на Покрову, 14 октября 2021

Потепление в Украину придет с 14 октября. Его нельзя будет назвать бабьим летом, но хорошая и солнечная погода на праздники обеспечена.

На смену циклону придет антициклон. Практически по всей территории Украины погода будет без существенных осадков. Небольшие локальные дожди возможны в субботу, 16 октября. В целом, в конце недели и на выходные будет больше солнечных прояснений.

Юго-западные области, Одесскую область может немного задеть другой циклон - там в субботу возможны небольшие осадки.

"Этот период потепления вряд ли можно назвать бабьим летом. Да, погода будет более спокойной, более солнечной, но температура фактически будет такой же, как была на прошлой неделе – ночи холодные, иногда даже около 0 градусов, а днем +12...+14 градусов. На солнышке довольно приятно, комфортно, но летом это вряд ли можно назвать", - отметила Птуха.

Погода в Украине в октябре 2021

Погода в Украине во второй декаде октября принесет похолодание. Днем ожидается от 5 до 7 градусов тепла. Ночью +3...+5. Возможен снег с дождем. Ноябрь начнется с прохлады, однако о зиме пока говорить рано – в середине месяца температура воздуха прогреется до +14...+15 градусов, рассказала заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.