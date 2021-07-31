В Украину идет опасный циклон "Гвидо": какие регионы зацепит непогода

Завтра, 1 августа, в некоторых областях страны ожидаются дождь и грозы.
В воскресенье, 1 августа, погода в Украине несколько ухудшится. Страну накроет циклон "Гвидо". На данный момент он бушует в Польше и Словакии. Циклон принесет дожди в западные и северные области страны.
Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, в целом первый день августа в Украине будет жарким. Однако местами пройдут дожди.
"Циклон с атмосферными фронтами сейчас крутится над Польшей и Словакией, дожди с грозами забрасывает еще и на Венгрию. У циклона есть имя "Гвидо" (Guido). Завтра,1 августа, атмосферный фронт этого "Гвидо" зацепит грозовыми дождями западные области Украины, а также местами северную часть. Остальная наша территория будет принадлежать сухой жаркой погоде", - отметила синоптик.
Кроме этого, Диденко добавила, что температура воздуха в течение первого дня августа составит +29+32 градуса, на востоке и юге ожидается до +34 градусов. В западных областях будет прохладнее - прогнозируется +26+30 градусов.
В столице последний месяц лета дебютирует жарой при температуре +30 градусов. Но на вечер прогнозируется кратковременный дождь и гроза.
Между тем, в ГСЧС уже объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Спасатели предупредили западные области о грозах, местами граде и шквалах 15-20 м/с и сообщили, что непогода достигнет І (желтого) уровня опасности.
Напомним, погода в Украине в субботу, 31 июля, принесет в некоторых области грозы, град и шквалы. Объявлено штормовое предупреждение.
Ухудшение погоды прогнозируют в восточных и западных областях.
Сложные погодные условия сегодня ожидаются в девяти областях: Ровенской, Волынской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Запорожской, Донецкой, Луганской.
Там прогнозируют грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).