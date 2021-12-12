Врежет мороз до -21º, завалит снегом: украинцев предупредили о зимнем Армагеддоне

/ УНИАН

Среднемесячная декабрьская температура в Украине будет на уровне -4...+3 градусов, что близко к норме. Первый месяц зимы будет холоднее от предыдущего на 5-7 градусов, сообщил замдиректора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко.

Он пояснил Сегодня, что погоду зимой теперь диктуют южные и юго-западные циклоны, которые приводят к сильным ветрам, вьюгам, налипанию мокрого снега. "Все это возможно в декабре", – спрогнозировал специалист.

Синоптик предупредил, что в декабре возможны резкие колебания температуры, из-за чего будут возникать туманы, а это значит, что "на автодорогах станет опаснее".

Осадков, по прогнозу эксперта, в декабре выпадет в среднем 33-78 мм, в горах местами 81-105 мм. В северо-восточных областях их будет несколько меньше нормы.

"В пересчете на "чистый" снег – от 30-80 см в среднем по стране до одного метра в Карпатах", – сказал он.

Реклама

Когда ждать резкого похолодания

В третьей декаде декабря в Украине ожидается заход холодных воздушных масс. Температура резко упадет.

По данным радара погоды Ventusky, ощутимого снижения температуры стоит ожидать в 20-х числах декабря. Температура опустится ниже -20 градусов.

Отмечается, что в Карпатском регионе 22 декабря не исключено снижение температуры до -21 градуса ночью.

Читайте еще: