УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Январские морозы накроют Украину: в регионах резко похолодает до -18

9 января 2022, 10:20
Прослушать новость
Остановить

Похолодание в страну придет уже на следующей неделе.

Погода, мороз
В Украину мчится резкое похолодание / УНИАН

В ближайшие дни погода в Украине принесет в страну похолодание. Температура воздуха 11 января в среднем составит от -3 до -10 градусов. Местами ожидается до -14. Уже в среду, 12 января, в ряде областей похолодает до -15. Вечером морозы ослабнут, но не в северо-западных регионах, где по прогнозам синоптиков подморозит до -18.

Согласно прогнозам синоптиков портала Ventusky, холоднее станет со вторника, 11 января. Самая холодная погода ожидается в среду, 12 января, когда в Житомирской, Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях ожидается до -15 градусов.

Погода в Украине 11 января

Днем температура воздуха в северных и западных регионах должна составить -9 градусов. Ночью будет уже холоднее – до -14 градусов. В остальных областях страны в среднем ожидается от минус 3 до минус 10 градусов.

Погода 12 января

В этот день ожидается пик похолодания. В таких регионах, как Житомирская, Киевская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Тернопольская и Хмельницкая области на термометрах покажет от -10 до -15 градусов. В других областях будет немного теплее – от -6 до -10 градусов.

Вечером мороз ослабит хватку, но не в северо-западных регионах. Там, как ожидают синоптики, будет до -18 градусов.

Реклама

Погода 13 января

В четверг утром должно стать теплее. Холоднее всего будет в Донецкой и Луганской областях. Там ожидается до 8 градусов мороза.

Читайте также:

viber
Погода в Украине Погода на неделю
Сейчас вы просматриваете новость «Январские морозы накроют Украину: в регионах резко похолодает до -18». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Яичная скорлупа - лучшее удобрение для цветов, овощей и фруктов: как приготовить волшебный настойЯичная скорлупа - лучшее удобрение для цветов, овощей и фруктов: как приготовить волшебный настой Приметы на 6 января: что нельзя делать в Сочельник и как привлечь богатствоПриметы на 6 января: что нельзя делать в Сочельник и как привлечь богатство Приметы на 9 января: что нельзя делать в день Степана и как не попасть в бедуПриметы на 9 января: что нельзя делать в день Степана и как не попасть в беду Гороскоп на сегодня, 9 января 2022: Ракам – деньги, Стрельцам – долги, Водолеям – удачаГороскоп на сегодня, 9 января 2022: Ракам – деньги, Стрельцам – долги, Водолеям – удача Найти полезный сахар и пережить "ломку": как избавиться от сахарной зависимостиНайти полезный сахар и пережить "ломку": как избавиться от сахарной зависимости
10:21

"Любовались снегопадом": в Пакистане на трассе погибли 22 туриста, тысяча авто застряли в снегу

10:20

Январские морозы накроют Украину: в регионах резко похолодает до -18Видео

09:40

Нутрициолог рассказала, чем опасен фарш и почему лучше отдавать предпочтение цельным кускам мясаВидео

09:36

Ракеты США в Украине и гарантии безопасности РФ: СМИ узнали о планах по сделке Вашингтона с МосквойВидео

08:52

"Внезапно выехал на встречную полосу": в Польше 29-летний украинец насмерть разбился в жутком ДТП

Реклама
08:32

Россию ждет ответный удар в случае нападения на Украину: в США сделали резкое предупреждение МосквеВидео

08:10

Гороскоп на сегодня, 9 января 2022: Ракам – деньги, Стрельцам – долги, Водолеям – удачаВидео

08:03

Россия круглосуточно перебрасывает военных в КазахстанВидео

07:45

Коронавирус, энергетический кризис и выборы: чего ждать украинцам в 2022 годумнение

07:30

Окажется наравне с Сирией и КНДР: США готовы наложить эмбарго на РоссиюВидео

07:10

Украина в НАТО и расширение Альянса: эксперт назвал сценарий сделки Запада с Россией по безопасностиВидео

06:29

У Украины есть лишь три надежных партнера, и западных стран среди них нетмнение

06:02

В моду на 2022 год вошла впечатляющая стрижка шегги из романтичных 70-х, которая не требует укладкиФото

05:40

Самый вкусный французский завтрак за 10 минут: готовить очень быстроВидео

05:28

Война РФ против Украины и давление Байдена на Киев по Донбассу: Илларионов назвал сценарий КремляВидео

05:01

Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, РаковВидео

04:44

80 гривен за доллар: украинцам раскрыли катастрофический сценарий девальвацииВидео

04:21

100 грн за кг: в Украине стремительно подорожал популярный овощВидео

03:50

Украина на пороге мощной вспышки Омикрон-штамма: врач увидел причину в детяхВидео

03:16

К Земле мчится астероид - по размеру он больше, чем Биг Бен: ученые NASA оценили риски

Реклама
02:43

Украинцев предупредили об угрозе отключения отопления: названа причинаВидео

02:18

Даша Астафьева без макияжа засветила пышный бюст в леопардовом бикини

01:45

Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и БлизнецовВидео

01:17

Симптом рака на лице и шее: когда обращаться к онкологу

00:51

Приметы на 9 января: что нельзя делать в день Степана и как не попасть в бедуВидео

08 января, суббота
23:23

Белый дом будет обсуждать с Кремлем размещение своих ракет в Европе - иноСМИВидео

23:01

ТОП-3 вещи, которые лучше не покупать в Интернете

22:31

Масштабное ДТП в Египте: в Шарм-Эль-Шейхе погибли 16 человек

22:12

Цены на доставку посылок взлетят? Украинцам раскрыли неожиданный план Новой почтыВидео

22:00

В небе над Киевом пролетел гигантский флаг КазахстанаВидео

21:59

Какие привычки предвещают успех и богатство в домеВидео

21:45

В Госдепе США подтвердили вероятность поставки в Украину ЗРК StingerВидео

21:26

Эндокринолог рассказала, что будет с организмом, если на месяц отказаться от сахара

20:56

Погромы в Казахстане организовали российские спецслужбы: в РФ выдвинули неожиданную версиюВидео

20:49

В Днепре ветеринары спасли кота после получасового "стирки"Видео

20:22

Пентагон жестко отверг ультиматум РФ: не планирует сокращать войска в ЕвропеВидео

20:18

Цены на недвижимость изменятся: сколько будет стоить жилье в 2022 годуВидео

19:37

Украина передаст на утилизацию почти 600 тысяч доз вакцин AstraZeneca и PfizerВидео

19:24

В Украину несется опасная погодаВидео

18:57

Пожилым разрешат тратить "тысячу Зеленского" на лекарства: когда начнутся выплатыВидео

Реклама
18:48

Последний шанс и риск протестов: прогноз на 2022 год для Зеленского

18:44

В Киеве якобы заминировали все ТЦВидео

18:25

В Днепре совершили самосуд над подростком из-за домаганий к маленькой девочкеВидео

18:21

Людей на протесты выталкивает не кризис, а глухота властимнение

18:20

Катастрофа МАУ в Иране может быть военным преступлением: в Украине призвали проверить 9 человек

17:56

Обнаружен коронавирус-мутант: что известно о гибриде Дельты и ОмикронаВидео

17:25

"Воистину Воскрес": Кива потроллил рождественский зашквар ТищенкоВидео

16:36

За благотворительность и подарки придется платить: украинцам светит новый налогВидео

16:31

Гороскоп по картам Таро на январь 2022 для земных знаков - Тельцов, Дев, КозероговВидео

16:20

А жив ли Нурсултан Назарбаев?мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять