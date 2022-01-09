Январские морозы накроют Украину: в регионах резко похолодает до -18

Похолодание в страну придет уже на следующей неделе.
В ближайшие дни погода в Украине принесет в страну похолодание. Температура воздуха 11 января в среднем составит от -3 до -10 градусов. Местами ожидается до -14. Уже в среду, 12 января, в ряде областей похолодает до -15. Вечером морозы ослабнут, но не в северо-западных регионах, где по прогнозам синоптиков подморозит до -18.
Согласно прогнозам синоптиков портала Ventusky, холоднее станет со вторника, 11 января. Самая холодная погода ожидается в среду, 12 января, когда в Житомирской, Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Тернопольской и Хмельницкой областях ожидается до -15 градусов.
Погода в Украине 11 января
Днем температура воздуха в северных и западных регионах должна составить -9 градусов. Ночью будет уже холоднее – до -14 градусов. В остальных областях страны в среднем ожидается от минус 3 до минус 10 градусов.
Погода 12 января
В этот день ожидается пик похолодания. В таких регионах, как Житомирская, Киевская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Полтавская, Тернопольская и Хмельницкая области на термометрах покажет от -10 до -15 градусов. В других областях будет немного теплее – от -6 до -10 градусов.
Вечером мороз ослабит хватку, но не в северо-западных регионах. Там, как ожидают синоптики, будет до -18 градусов.
Погода 13 января
В четверг утром должно стать теплее. Холоднее всего будет в Донецкой и Луганской областях. Там ожидается до 8 градусов мороза.
Читайте также:
- Украину накроют шквалы и ледяные дожди: синоптик уточнил прогноз погоды на январь
- Украинцы узнали ледяной прогноз: когда и где врежет -21º
- Морозы до -15: прогноз погоды в Украине на рождественскую неделю
- В Украину несется опасная погода