Жара до +34: какой будет погода в Украине в сентябре 2022

Погода в Украине в начале осени будет жаркой / Фото УНИАН

Погода в Украине в сентябре 2022 года практически по всей территории страны будет жаркой. Во всех областях, кроме западных, столбики термометров в отдельные дни поднимутся до +34 градусов. Жарче всего будет в восточных и южных регионах.

Синоптик Wisemeteo прогнозирует в Луганской области 1 сентября +34 градуса. 3-4 сентября температура воздуха останется в пределах +30...+31 градуса. После этого столбики термометров опустятся до комфортных +26.

Погода в Херсонской области будет еще более летней. До 5 сентября столбики термометров покажут +31 градус. Только потом температура воздуха опустится до +29.

Погода в Одесской области в начале сентября будет не жаркой, но теплой и комфортной. Температура воздуха прогреется до +23...+25 градусов. 3 сентября синоптик прогнозирует дождь с грозой.

Погода в Киеве в сентябре также будет летней. Столбики термометров поднимутся до +28 градусов. С 7 сентября начнется похолодание и дожди.

В западных областях синоптик прогнозирует осеннюю прохладу. Лишь Закарпатье раскалит до летних +30 градусов.

В северных областях Украины 1 сентября синоптики обещают солнце и +28 градусов.

Как сообщал Главред, погода в Украине в четверг, 18 августа, ухудшится. Это будет касаться половины областей. В 12 регионах синоптик прогнозирует грозы, местами ожидаются сильные дожди, град и шквалы.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в День Независимости, 24 августа. Согласно прогнозу, будет жарко, местами пройдут дожди.

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