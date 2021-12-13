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Ждать ли адскую жару +50º: украинцев предупредили о погодной аномалии

13 декабря 2021, 05:02
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2021 год характеризуется достаточно экстремальной погодой, подчеркнула Вера Балабух.

жара, погода, градусник
/ Фото ua.depositphotos.com

Изменения, которые происходят сейчас в атмосфере, в том числе в Украине, беспрецедентны, рассказала заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух.

В интервью на канале ГІТ она подчеркнула, что по оценкам Всемирной метеорологической организации никогда в истории человечества таких интенсивных явлений, как сейчас, не наблюдалось.

Метеоролог говорит, что 2021 год характеризуется достаточно экстремальной погодой. Она напомнила, что температура в Канаде достигала почти +50 градусов, а это - широта Харькова.

"Это беспрецедентное событие. Представьте, что у нас такая температура +50 градусов… Во многих регионах отмечались очень высокие температуры", - добавила Балабух.

Какую ждать погоду до конца зимы

Как рассказала Балабух, в Украине температура воздуха зимой 2022 года может быть на несколько градусов выше по сравнению с предыдущими годами.

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Она не согласна с многочисленными прогнозами о том, что Украине грозит самая суровая зима.

"Ожидается - январь-февраль могут быть где-то на два, а возможно, и на три градуса теплее обычного, чем они были в течение последних тридцати лет. А мы помним, что этот период был достаточно теплым в Украине. И зимы были достаточно теплыми", - добавила Балабух.

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прогноз погоды Погода в Украине Вера Балабух
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