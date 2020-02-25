Долгожданный ремейк первой Half-Life получил дату выхода

Скриншот мира Зен из Black Mesa

О полноценном ремейке Half-Life на движке Source игроки по всему миру мечтали уже очень давно. И теперь команда Crowbar Collective наконец-то сообщила, когда состоится релиз долгожданной Black Mesa.

Анонс ремейка прозвучал еще в далеком сентябре 2004 года. Свыше 15 лет ушло, чтобы игра добрался до версии 1.0. И теперь у Black Mesa дата выхода наконец-то появилась. Это 5 марта 2020 года.

В релизной версии еще сильнее улучшат графику, значительно доработают искусственный интеллект противников, немного подкорректируют внешний вид отдельных локаций и исправят множество багов.

Также руководитель проекта Адам Энгельс (Adam Engels) поделился эмоциональным сообщением. Он безумно рад, что сквозь все невзгоды и лишения команда сумела довести игру до релиза. Пускай Адам понимает, что Black Mesa никогда не станет идеальной игрой, но он сделает все, чтобы максимально приблизить ее к этому званию.

Black Mesa Steam обойдется вам в 279 гривен. Half-Life Source от Valve после выхода фанатского ремейка официально станет лишней.

Black Mesa - трейлер