Как создать канал в мессенджере Telegram?

Примеры каналов в Telegram

Мессенджер Telegram дает своим пользователям возможность создать особый канал, который будет служить в качестве их личного блога. Через него можно делиться мыслями, писать статьи или просто шутить в меру своего чувства юмора. Нынче у каждого крупного сайта есть свой Телеграм-канал, его заводят все, кто хочет поделиться мыслями. И сейчас мы расскажем, как это сделать.

Как создать канал в Телеграм

Сделать свой Телеграм-канал крайне просто. Для начала вам, само собой, понадобится аккаунт в мессенджере. Если его у вас по какой-то причине нет, то нужно зарегистрироваться в Телеграм. Сделать это можно через официальный сайт Telegtam либо же скачав приложение на iOS или Android. При регистрации аккаунт привяжется к вашему номеру телефона.

Затем вам нужно вызвать бокове меню, свайпнув на экране чатов вправо. Именно там и будет пункт создания канала.

Пункт создания канала в Telegram

Далее вам предложат выбрать название, описание и аватарку канала. Мы предполагаем, что раз вы загорелись идеей своего Телеграм-канала, то у вас уже есть хотя бы приблизительное представление, о чем же он будет. Возможно, это будет блог об играх. Или простая лента мемов. Или вас манят Телеграм каналы с музыкой. Или вообще вы ориентируетесь на Телеграм каналы 18+. Все зависит только от вашей фантазии.

Готово, теперь у вас есть свой канал в Телеграм. Дело за малым - начать пополнять его контентом.

Как раскрутить Телеграм-канал

Если вы грезите о популярности, то нужен правильный подход, чтобы ваш канал перерос из простого развлечения в нечто серьезное. Потому вот вам несколько советов, которые помогут прийти к успеху.

Старайтесь придерживаться определенной тематики, желательно такой, о которой никто особо не пишет. Если вы начнете растекаться по разным темам, то потеряете фокус читателей и начнете терять аудиторию. Помните, что даже к самым банальным темам можно найти интересный подход. Например, рассказывать о сериалах в стиле пещерного человека.

Читайте такжеКак поставить VPN на компьютер - лучшие программы и расширенияПервой вашей аудиторией будут друзья и знакомые. Не стесняйтесь пригласить их в ваш телеграм канал, ничего страшного в этом нет. Разместите ссылку на ваш канал в других ваших соцсетях на видном месте. Так вы сможете понемногу привлекать случайных людей.

Первое время у вас вряд ли будет стабильный рост, но не отчаивайтесь. Следите за постоянной наполняемостью канала контентом, ведь никто не любит, когда канал просто висит в списке мертвым грузом. Продумывайте идеи, ищите интересные углы, устраивайте интерактивы со своей аудиторией - раскрутка Телеграм может осуществляться миллионами разных способов.

Не сдавайтесь - и тогда есть шанс, что лучшие Телеграм-каналы вас заметят и помогут с накруткой подписчиков, пропиарив у себя. Также есть особые сайты, на которых с определенного числа подписчиков можно разместить свой канал.

Телеграм-каналы - это особая экосистема, в которой часто появляются уникальные новости. Следите за другими каналами, чтобы быть в курсе последних событий. Так вы сможете почерпнуть свежие идеи или подметить чужие ошибки.

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