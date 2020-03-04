УкрРус
  1. Главная
  3. Техно

Как создать канал в мессенджере Telegram?

4 марта 2020, 16:39

Потому что Telegram-канал - признак успешного, современного и креативного человека.

Примеры каналов в Telegram
Примеры каналов в Telegram

Мессенджер Telegram дает своим пользователям возможность создать особый канал, который будет служить в качестве их личного блога. Через него можно делиться мыслями, писать статьи или просто шутить в меру своего чувства юмора. Нынче у каждого крупного сайта есть свой Телеграм-канал, его заводят все, кто хочет поделиться мыслями. И сейчас мы расскажем, как это сделать.

Как создать канал в Телеграм

Сделать свой Телеграм-канал крайне просто. Для начала вам, само собой, понадобится аккаунт в мессенджере. Если его у вас по какой-то причине нет, то нужно зарегистрироваться в Телеграм. Сделать это можно через официальный сайт Telegtam либо же скачав приложение на iOS или Android. При регистрации аккаунт привяжется к вашему номеру телефона.

Затем вам нужно вызвать бокове меню, свайпнув на экране чатов вправо. Именно там и будет пункт создания канала.

Пункт создания канала в Telegram
Пункт создания канала в Telegram

Далее вам предложат выбрать название, описание и аватарку канала. Мы предполагаем, что раз вы загорелись идеей своего Телеграм-канала, то у вас уже есть хотя бы приблизительное представление, о чем же он будет. Возможно, это будет блог об играх. Или простая лента мемов. Или вас манят Телеграм каналы с музыкой. Или вообще вы ориентируетесь на Телеграм каналы 18+. Все зависит только от вашей фантазии. 

Готово, теперь у вас есть свой канал в Телеграм. Дело за малым - начать пополнять его контентом.

Как раскрутить Телеграм-канал

Если вы грезите о популярности, то нужен правильный подход, чтобы ваш канал перерос из простого развлечения в нечто серьезное. Потому вот вам несколько советов, которые помогут прийти к успеху.

Старайтесь придерживаться определенной тематики, желательно такой, о которой никто особо не пишет. Если вы начнете растекаться по разным темам, то потеряете фокус читателей и начнете терять аудиторию. Помните, что даже к самым банальным темам можно найти интересный подход. Например, рассказывать о сериалах в стиле пещерного человека.

Читайте такжеКак поставить VPN на компьютер - лучшие программы и расширенияПервой вашей аудиторией будут друзья и знакомые. Не стесняйтесь пригласить их в ваш телеграм канал, ничего страшного в этом нет. Разместите ссылку на ваш канал в других ваших соцсетях на видном месте. Так вы сможете понемногу привлекать случайных людей.

Первое время у вас вряд ли будет стабильный рост, но не отчаивайтесь. Следите за постоянной наполняемостью канала контентом, ведь никто не любит, когда канал просто висит в списке мертвым грузом. Продумывайте идеи, ищите интересные углы, устраивайте интерактивы со своей аудиторией - раскрутка Телеграм может осуществляться миллионами разных способов.

Не сдавайтесь - и тогда есть шанс, что лучшие Телеграм-каналы вас заметят и помогут с накруткой подписчиков, пропиарив у себя. Также есть особые сайты, на которых с определенного числа подписчиков можно разместить свой канал.

Телеграм-каналы - это особая экосистема, в которой часто появляются уникальные новости. Следите за другими каналами, чтобы быть в курсе последних событий. Так вы сможете почерпнуть свежие идеи или подметить чужие ошибки.

Ранее мы рассказывали, как сделать скриншот на телефоне.

Telegram мессенджер Telegram мессенджер каналы Telegram
Сейчас вы просматриваете новость «Как создать канал в мессенджере Telegram?». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:49
Гончарук - всё: Рада отправила в отставку премьер-министра и его Кабмин
16:41
"Собирать деньги, а не лайки в Фейсбуке": Зеленский распек таможню
16:39
Как создать канал в мессенджере Telegram?
16:35
Сериал Волшебники закрывают - когда последний сезон
16:27
Чего ждать на масштабном форуме Бизнес-Концентрат 5.0. Фото новости компании
16:09
Квартира в РФ, машины и деньги: что декларировали Таран, Лазебная и Немчинов
16:00
Чат с писательницей Ларисой Ницой
15:55
Oxxxymiron бросил Хип-хоп баттл - все подробности
15:33
В еврейской общине Украины призвали сохранять спокойствие в связи с минированием синагог
15:21
"Уже есть 227 голосов" - Комитет отправил в Раду постановление о недоверии Рябошапке Видео
14:59
Фестиваль дилетантизма: почему Шмыгаля выгонят так же быстро, как и Гончарука мнение
14:57
Получил субсидию – а теперь верни деньги обратно: Минфин проверил льготников Видео
14:53
Коронавирус в Украине: в ВОЗ озвучили нерадостные для украинцев прогнозы Видео
14:49
Лучшая часть вампирской серии Castlevania вышла на смартфонах
14:40
Мої думки тихі 2020: обзор фильма со спойлерами Видео
14:14
"Сжечь дом": жену жителя Черновцов с коронавирусом закрыли в военном госпитале Видео
14:12
Коронавирус в Украине: в Минздраве рассказали, сколько людей под подозрением
14:06
Кто победит на Евровидении 2020 - новая песня сменила прогнозы экспертов Видео
13:51
В восьми синагогах в разных городах Украины ищут взрывчатку
13:40
Death Stranding, GTA V и другие отличные игры на новой распродаже в PS Store
13:20
"Побежали крыски": кандидаты на ключевые министерства отказались от постов
12:56
Пенсии в Украине: кому добавят в апреле и сколько потеряют пенсионеры Видео
12:50
Из-за короновируса Google отменила полноценную презентацию нового Android
12:50
В партии Зеленского рассказали, как будут голосовать за новый Кабмин
12:38
Чебурашка и флаг "ДНР": в Германии засекли фаната путинских террористов из США
12:21
Давай, до свидания, правительство невыполняемых обещаний мнение
12:20
"Слуга народа" рассказал о судьбе Гончарука в случае увольнения
12:20
"Искусство вне политики!": Jerry Heil поддержала Россию на Евровидении 2020
12:19
"Наказывают за беспредел": в Кремле увидели большую "зраду" в расследовании дела МН17
12:10
Денис Шмыгаль - биография и все, что известно о потенциальном премьер-министре досье
12:02
Электронный больничный: когда и как его внедрят в Украине
11:45
Топовые прически и стрижки для кудрявых волос на эту весну: фото Фото
11:44
Коронавирус в Черновцах: стало известно о состоянии здоровья заболевшего украинца
11:27
"Чем заслужил снисхождение?": послы ЕС решили разморозить активы Азарова Видео
11:17
"Не по нашей вине": Путин нашел отмазку бедности миллионов россиян
11:13
Выступавшая в Крыму Самойлова разразилась причитаниями и назвала Евровидение подставой
11:07
Политолог назвал главное отличие Шмыгаля от Гончарука
11:00
СМИ узнали, кто и почему против главы таможни открыл уголовное дело
10:54
Новый футуристичный дизайн и видео PlayStation 5 появились в сети
10:29
"Чистой воды шулерство": всплыли новые скандальные факты об отставке Гончарука
10:21
Плюсы и минусы "человека Ахметова": каким будет Шмыгаль - премьер
10:20
Суд "обломал" Нелю Штепу в деле против Ирины Геращенко: в чем суть
10:15
Официально: первый случай коронавируса подтвердили в Польше
10:02
В России паника из-за китайского коронавируса: подписан важный документ
10:00
"Неполноценный" премьер: зачем Зеленскому человек Ахметова во главе Кабмина мнение
09:54
Почему Зеленский так отчаянно цепляется за рейтинг мнение
09:50
Мужчин-украинцев ждет призыв в армию: каких и какого возраста
09:44
Под Рябошапкой зашаталось кресло: СМИ назвали возможного сменщика генпрокурора
09:34
В Сеть "слили" заявление об отставке Гончарука. Документ
09:30
Гороскоп на 4 марта всех знаков Зодиака: карьерный триумф, черная полоса и домашний деспот Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять