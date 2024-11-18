1000 дней войны: как изменится ситуация на фронте в 2025 году и когда наступит мир

2025 год может стать ключевым в войне России против Украины, определяя направление ее завершения и влияя на глобальную безопасность, отмечают аналитики.

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Как и когда именно может закончиться война в Украине / Коллаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Главред

Вы узнаете:

Как и когда может закончиться война в Украине

Сможет ли Украина выйти на границы 1991 года

Как повлияет победа Трампа на ход войны

19 ноября продолжительность полномасштабной войны России против Украины достигнет рубежа в тысячу дней. Эта война изменила ход истории, испытала на прочность не только украинское общество, но и международное сообщество. За это время Украина продемонстрировала всему миру свою силу, объединив народ в борьбе за независимость и суверенитет.

Главред выяснил, чего ждать Украине и украинцам дальше и, как сколько еще может продолжаться вооруженная агрессия России.

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Как может закончиться война в Украине

По мнению военного эксперта, ветерана российско-украинской войны, майора запаса Вооруженных сил Украины Алексея Гетьмана, существует несколько сценариев окончания войны в Украине.

По словам эксперта, первый сценарий предполагает начало переговоров с Россией до конца этого года или в начале следующего, что может привести к временному прекращению боевых действий на линии разграничения.

"Это сейчас активно обсуждается в зарубежных медиа, которые подают это как инициативу Трампа о создании демилитаризованных "серых" зон. В таком случае война не закончится в ближайшие несколько месяцев, а приостановится", - отметил он в эксклюзивной колонке на Главреде.

В то же время второй сценарий прогнозирует завершение войны летом или осенью 2025 года. Это связано с тем, что к тому времени возможности российского военно-промышленного комплекса могут исчерпаться, и Россия потеряет способность вести активные наступательные операции.

"Тогда, вероятно, тоже начнутся переговоры, но Киев здесь будет говорить с позиции силы. При этом мы будем контратаковать противника, и, поговаривают, сейчас Украина готовит наступательные действия на весну следующего года. При таких условиях война закончится осенью 2025 года", - указывает он.

По словам Гетьмана, третий сценарий предусматривает истощение обеих сторон, если предыдущие варианты не реализуются. В таком случае война может превратиться в долговременную позиционную борьбу, подобную периоду АТО, когда активного продвижения почти не было, но небольшие столкновения продолжались. Продолжительность такого конфликта трудно предсказать.

"Но понятно одно - в таком случае боевые действия возобновятся через три-пять лет", - заключает он.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Гетьман отмечает, что каждый из этих сценариев имеет примерно одинаковую вероятность реализации, поэтому трудно определить наиболее реалистичный. Однако в ближайшее время один из них может стать более вероятным. При этом первый сценарий уже активно обсуждается в украинских и международных медиа, что свидетельствует об определенных подготовительных процессах и дискуссиях.

"Возможно, на ближайшей встрече G20 кое-что выяснится. Поэтому первый сценарий выглядит более динамичным", - резюмирует эксперт.

Какие страны входят в G-20 / Инфографика Главред

В то же время руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко указывает, что 2025 год во многом будет определяющим.

"Ближе к осени или к концу следующего года вероятен выход на определенные переговорные позиции, что в итоге может привести к подписанию мирных договоренностей. Но это может произойти не раньше, чем через год, потому что 2025-й будет ознаменован мирными инициативами и поиском путей к переговорам, поскольку и Россия исчерпывается, и будет давление на Киев и Москву с тем, чтобы стороны двигались в этом направлении. То есть этот год будет годом поисков политических решений", - отметил он в эксклюзивной колонке на Главреде.

Однако, влияние принятых решений на ситуацию на фронте будет зависеть от их сути и реализации.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Какая задача для Украины на 2025 год

Мусиенко подчеркивает, что без реализации концепции "мира через силу" Украине будет сложно достичь выгодных условий.

"Наша задача в 2025 году - это выстоять, сохранить устойчивость общества и фронта, а также обеспечить сильные позиции за столом переговоров. И этого можно достичь только с помощью силы. Я не исключаю, что Вооруженные силы Украины - в случае стабильной поддержки и ее наращивания - смогут улучшить ситуацию на фронте и заставить Путина пойти на уступки", - предполагает эксперт.

Сколько еще может длиться война в Украине

Эксперт также отмечает, что продолжительность войны в Украине трудно предсказать из-за влияния многих факторов. То, что сейчас кажется рациональным и очевидным, может измениться со временем. Например, такие события, как решение Дональда Трампа, могут иметь неожиданное влияние, ведь даже в Вашингтоне не все планы могут реализоваться так, как это представляется сейчас.

"По моему мнению, следующей осенью ни российские, ни украинские войска не смогут проводить масштабные операции, и мы перейдем к позиционной войне. Тогда придется искать решение: то ли будет установлено непродолжительное перемирие (прекращение огня), то ли Украине предоставят другие пакеты поддержки от Запада, то ли будут привлечены иностранные войска для поддержки Украины. Но сейчас сложно спрогнозировать, что именно будет", - отметил он.

По словам Мусиенко, оптимистический сценарий предусматривает завершение войныдо конца 2025 года, хотя активная фаза боевых действий может закончиться раньше. В то же время, даже в таком случае, достижение окончательного соглашения, которое бы полностью завершило конфликт, может затянуться.

"При пессимистическом сценарии, мы еще долго будем в состоянии "ни войны, ни мира", то есть не будет интенсивных боевых действий, но одновременно не будет и выхода на переговорные позиции, которые бы поставили даже не точку, а хотя бы три точки в войне. При этом постоянно будет сохраняться риск возобновления большой войны", - резюмировал он.

Политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев предполагает, что оптимистический сценарий завершения войны с Россией предусматривает прекращение огня в конце 2024 года или с 20 января 2025 года. Однако он считает такой прогноз слишком оптимистичным. По его мнению, война, вероятно, продлится как минимум до первой половины 2025 года, поскольку пока нет предпосылок для ее быстрого завершения.

"Путин не демонстрирует ни малейшего стремления выйти на компромиссный вариант и по-прежнему действует в духе того ультиматума, который выдвинул в августе прошлого года. Во всяком случае пока ничто не указывает на готовность Путина согласиться на те же предложения Трампа. Впрочем, предложения Трампа неприемлемы для Киева, поскольку это чревато политической турбулентностью с далеко идущими последствиями", - предполагает он в эксклюзивной колонке на Главреде.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Сможет ли Украина выйти на границы 1991 года

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что возвращение Украины к границам 1991 года пока выглядит маловероятным. Это возможно лишь при условии, если Россия добровольно или под давлением международных партнеров согласится отступить на эти позиции.

"Сейчас у нас нет достаточно сил и средств, чтобы достичь этого военным путем. Давайте смотреть правде в глаза: пока мы с боями, но отходим, пусть и не существенно, но отступаем. С весны этого года, после нашего отхода из Авдеевки, мы слышим о том, что "враг существенно продвигается". Но от Авдеевки до того места, где российские войска остановились под Покровском, 35 км. Разве это "существенное продвижение"? За 200 дней всего 35 км!", - пишет он.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Аналитик отмечает, что значительным достижением можно было бы считать продвижение на один километр в день, поскольку при таких темпах за 200 дней войска могли бы достичь правого берега Днепра, даже за Киевом. Хотя продвижение на 35 км также является негативным фактором, стоит вспомнить, что во время контрнаступления на Харьковщине украинские силы преодолели такое расстояние за несколько дней.

Политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отмечает, что если Путин стремится к денацификации и демилитаризации Украины, то Украина, в свою очередь, хочет вернуться к границам 1991 года. Однако даже президент Зеленский уже прекратил говорить об этом. Учитывая текущее состояние украинской экономики и вооруженных сил, достижение этой цели военным путем выглядит нереальным.

"Проблема же в чем. Мы могли добиться результата на короткой дистанции. Если бы в 2022 году Байден не жарил лягушку на медленном огне, то есть сразу дал полноценную военную помощь, то к концу 2022-го мы могли бы добиться гораздо больших результатов, чем выход к Азовскому морю. А тогда можно было бы добиться гораздо лучших условий мира", - предполагает он.

Золотарев также подчеркивает, что Украина не готова к войне на истощение, поскольку для этого нужны собственные ресурсы. Он отмечает, что две трети энергетической инфраструктуры уже разрушены, и остатков хватает только на нужды гражданского сектора. Но что тогда с военно-промышленным комплексом и промышленностью в целом? Без стабильной энергетики невозможно поддерживать эффективную борьбу.

"Поэтому наиболее вероятная перспектива - это продолжение войны еще на годы, не на год-два, а на годы. И время работает против Украины, а это предполагает еще большие территориальные и человеческие потери. А экономика, мобилизационный ресурс и количество вооружений России превосходят наши", - резюмировал политолог.

Какова цель российского наступления - как может измениться ситуация на фронте

Александр Мусиенко отмечает, что в ближайшие месяцы Украину ожидают интенсивные бои в Донецкой области и Запорожском направлении, где российские войска уже активизируются. Украинские Силы обороны сосредоточатся на сдерживании врага и отражении многочисленных атак, и, в конце концов, наступление российских войск на этих участках будет остановлено.

"В дальнейшем многое будет зависеть от обеспечения Украины партнерами, от того, насколько нам удастся стабилизировать линию фронта (а я думаю, что украинским защитникам это удастся) и развития событий на Курщине", - отмечает он.

Военный эксперт Алексей Гетьман подчеркивает, что хотя звучат предположения о возможном наступлении России на Запорожье или Херсон, пока количество российских войск на этих направлениях недостаточно для таких масштабных операций.

"Конечно, теоретически можно предположить, что Россия попытается оккупировать эти города. Например, то количество сил и средств противника, которое он сосредоточил на Запорожском направлении, не превышает количество живой силы техники, которая штурмовала Авдеевку или Бахмут, потратила на эти штурмы от полугода до десяти месяцев и понесла огромные потери", - комментирует он.

Он отмечает, что для захвата Запорожья или Херсона нужно значительно больше сил, чем для боев за Авдеевку или Бахмут. На примере неудачных попыток врага захватить Покровск становится очевидным, что такие прогнозы маловероятны.

Политолог Андрей Золотарев добавляет, что Путин стремится либо принудить Украину к уступкам, либо нанести ей максимальные разрушения. Он предполагает, что значительные военные потери, такие как выход российских войск к Днепру, могут вызвать внутренний политический кризис в Украине, что, по замыслу Кремля, приведет к хаосу.

"Путин будет также пытаться захватить Запорожье. Если ему это удастся, то уязвимым станет и Днепр, ведь это и плотина, и промышленная база. А Днепр, Запорожье и Кривой Рог - это последние оставшиеся промышленные районы и выход к морю, без которых государство становится не государством", - резюмировал политический эксперт.

Чего ждать Украине от Курской операции

Военный эксперт Алексей Гетьман указывает на то, что существует 2 варианта развития ситуации на Курском направлении. Речь идет о расширении и сворачивании.

"Расширять подконтрольную ВСУ территорию Курщины не имеет смысла: мы же не собираемся присоединять эти территории к Украине. Могут ли нас россияне оттуда выдавить? Конечно, могут, особенно если привлекут больше сил. Мы не сможем держаться на Курщине так, как вблизи Покровска. Мы и сейчас избегаем там серьезных боевых столкновений, маневрируем", - пишет он.

Аналитик отмечает, что если враг сосредоточит чрезмерное количество сил на этом направлении, украинские войска могут отступить на свои позиции без угрызений совести. Это не будет считаться поражением, поскольку сейчас на Курщине находится сравнительно небольшое количество наших военных. Их задача - заставить россиян держать там значительные силы, включая северокорейские подразделения.

"Если бы мы с Курщины забрали, условно говоря, 5 тысяч своих военнослужащих и перебросили на Кураховское направление, то же самое сделали бы россияне и перебросили бы туда 50 тысяч своих людей. А на Кураховском направлении мы не сможем проводить маневренную оборону - там придется обороняться позиционно, в фортификациях", - говорит он.

Гетман объясняет, что для сдерживания 50 тысяч оккупантов необходимо около 15 тысяч украинских военнослужащих. Таким образом, даже сейчас положительный эффект от Курской операции очевиден.

Чего ждать Украине от президентства Трампа

Андрей Золотарев подчеркивает, что цель Путина проста - его ультиматум направлен на поражение и уничтожение Украины. Он понимает критическую зависимость Украины от помощи партнеров, особенно США, и то, что Украина не была готова к изменению политической ситуации в Штатах.

Гипотетически можно представить, что Трамп, столкнувшись с нежеланием Путина принять его условия и стремлением затягивать процесс, может инициировать ленд-лиз. Но такой сценарий больше похож на фантазию, чем на реальность, поскольку сейчас Трамп формирует команду, которая придерживается принципа "Америка превыше всего".

"Сейчас, на тысячный день войны, у нас складывается крайне критическая ситуация, поскольку собственных ресурсов для продолжения войны или ресурсной базы стран Евросоюза для противостояния российской агрессии, к сожалению, недостаточно", - отмечает политолог.

Эксперт уточняет, что даже оптимистический сценарий предусматривает лишь прекращение огня, а не полное завершение войны или политическое урегулирование. Это скорее перемирие, подобное тому, что существует между Северной и Южной Кореей, которое длится уже почти 70 лет. Однако такой вариант не устраивает ни Путина, ни Зеленского.

"Вполне очевидно, какие именно козыри будут у Зеленского, чтобы убедить Киев. А вот Москве Трамп угрожал обрушить ценовую конъюнктуру на нефть, но пока что нефтегазовых доходов хватает Путину и на войну, и на поддержание относительного социального благополучия. Хотя и проблем у России достаточно: там и проблемы на рынке недвижимости, и дефицит рабочих рук. Но пока что Россия в лучшем положении, чем Украина", - говорит он.

По мнению Золотарева, говорить о полном завершении войны пока преждевременно. Максимум, на что можно надеяться в ближайшее время, - это достижение перемирия.

Как Трамп может противодействовать "Оси зла"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что 2025 год станет ключевым в понимании направления развития событий, особенно в контексте возможного избрания Дональда Трампа президентом США. Он прогнозирует, что Трамп будет систематически работать над ослаблением "оси зла", которая выступает против Украины. Его победа не станет катастрофой для Украины, и это обусловлено несколькими важными факторами.

Основным противоречием между Трампом и Путиным является не Украина, а нефть. Трамп открыто заявляет о намерении снять все ограничения на экспорт нефти и газа из США и Канады, чтобы стимулировать экономику США. Если Трамп реализует свое обещание и снизит цены на нефть до 40 долларов за баррель, это нанесет серьезный удар по российской экономике, и такие изменения он планирует внедрять быстро, без задержек.

В отношении Китая, Трамп продолжит экономическое давление, вводя пошлины и ограничения, которые будут направлены на ослабление его позиций.

В случае с Ираном, Трамп демонстрирует жесткую позицию и может позволить Израилю активнее действовать или же самостоятельно инициировать военную поддержку, чтобы противодействовать иранскому влиянию.

Таким образом, союзники России, такие как Иран и Китай, окажутся под мощным экономическим и военным давлением США. Загородний отмечает, что эти действия не будут непосредственно связаны с Украиной, а скорее с интересами США, которые будут совпадать с ослаблением противников Украины.

"Поэтому дальнейший ход войны в Украине будет зависеть от того, как дальше будут развиваться события: будут ли россияне отступать, начнется ли реальный обвал России, прежде всего, экономический, будет ли Трамп бороться с теневым флотом и т.д.", - указывает он.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Политический аналитик считает, что администрация Трампа может в ближайшее время вернуться к реализации плана Помпео, предусматривающего запуск ленд-лиза. Это создаст возможность для Украины вернуться к границам по состоянию на 24 февраля 2022 года, а также наносить удары по территории России.

"Безусловно, возможно и замораживание конфликта по линии разграничения. Но все упирается в Путина: он пока что этого не хочет", - предположил Тарас Загородний в своей эксклюзивной колонке на Главреде.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Сейчас сложно предсказать точное развитие событий, но аналитик считает, что возвращение к границам 24 февраля, реализация плана Помпео и введение миротворцев вполне вероятны. Украина должна настаивать на размещении миротворческого контингента именно из США или стран-членов НАТО, ведь это фактически станет шагом к вступлению в Альянс. В случае возвращения к границам 1991 года Украина получит право на безусловное вступление в НАТО, без дополнительных требований и процедур.

Хотя дальнейший ход войны предсказать трудно, Загородний уверен, что при администрации Трампа время будет играть в пользу Украины и против России, что отличается от ситуации при президентстве Байдена. Несмотря на многочисленные сценарии развития событий, 2025 год, по мнению эксперта, станет определяющим моментом в этой войне.

"Правда, куда этот поворот выведет, пока остается вопросом. В любом случае, шансы Украины выйти в позитив значительно выросли после смены руководства США", - резюмировал Загородний.

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