"Путин-2": эксперт объяснил, почему Россия будет вынуждена вернуть Крым

В России новая власть будет вынуждена вернуть захваченный Крым Украине, полагает эксперт / Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что в Российской Федерации новая власть будет вынуждена вернуть Украине захваченный Крым, иначе РФ не сможет возобновить тесное сотрудничество со странами Запада.

Любой президент России после Владимира Путина, который не отдаст полуостров, будет восприниматься как "Путин-2", а это никому не нужно, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, многие российские политики боятся обещать: "Придя к власти, отдам Крым".

"Никто этого говорить не станет, потому что в России все-таки это будет непопулярным решением", — отметил социолог.

"В связи с Крымом в России прошла мощная информационная и пропагандистская кампания. Потому какому-нибудь Навальному (оппозиционер Алексей Навальный — Ред.) говорить о том, что он вернет Крым Украине, это будет значить ставить крест на своей политической карьере", — добавил публицист.

"Другой вопрос — считают ли русские оппозиционеры, что захват Крыма был правильным шагом? Нет, конечно. И многие из них об этом говорили. Однако, что будет, если условный Навальный или другой оппозиционер придет к власти в России?" — подчеркнул Эйдман.

"Он столкнется с тем, что в первую очередь ему придется вести политику нормализации отношений с миром, прежде всего, с Западом. Это — очевидная проблема, которая влияет на экономику и все остальное. И вопрос с Украиной придется решать. А Путина будут обвинять в том, что в результате его действий Россия, мягко говоря, поссорилась с Украиной. Поэтому начнутся переговоры", — полагает эксперт.

Читайте также2019-й станет для Путина годом без КрымаСоциолог уверен, что часть Донбасса вернут Украине сразу. "А по поводу Крыма начнутся какие-то переговоры, которые, вероятнее всего, закончатся тем, что Крым будет возвращен (конечно, надо отдать сразу, но так вряд ли будет)", — сказал он.

"Потому что, если Россия не вернет Крым, новую власть РФ не будут на международной арене воспринимать как нормальную демократическую власть, а Россию — как демократическое государство, да и возобновление тесного сотрудничества с цивилизованными странами будет невозможно…", — заявил аналитик.

"Кстати, я поддерживаю идею о том, что Крым должен быть крымскотатарской автономией, потому что это автохтонное население полуострова, которое больше всего пострадало от советских репрессий и репрессий путинского режима. Потому у крымских татар должен быть особый статус, это очевидно", — считает Эйдман. Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.