"Путин-2": эксперт объяснил, почему Россия будет вынуждена вернуть Крым

20 января 2019, 07:10

В РФ многие политики боятся обещать, что когда придут к власти — вернут Крым Украине, сообщил социолог.

Эксперт полагает, что в России новая власть будет вынуждена вернуть захваченный Крым Украине
В России новая власть будет вынуждена вернуть захваченный Крым Украине, полагает эксперт / Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что в Российской Федерации новая власть будет вынуждена вернуть Украине захваченный Крым, иначе РФ не сможет возобновить тесное сотрудничество со странами Запада.

Любой президент России после Владимира Путина, который не отдаст полуостров, будет восприниматься как "Путин-2", а это никому не нужно, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, многие российские политики боятся обещать: "Придя к власти, отдам Крым". 

"Никто этого говорить не станет, потому что в России все-таки это будет непопулярным решением", — отметил социолог.

"В связи с Крымом в России прошла мощная информационная и пропагандистская кампания. Потому какому-нибудь Навальному (оппозиционер Алексей Навальный — Ред.) говорить о том, что он вернет Крым Украине, это будет значить ставить крест на своей политической карьере", — добавил публицист.

"Другой вопрос — считают ли русские оппозиционеры, что захват Крыма был правильным шагом? Нет, конечно. И многие из них об этом говорили.  Однако, что будет, если условный Навальный или другой оппозиционер придет к власти в России?" — подчеркнул Эйдман.

"Он столкнется с тем, что в первую очередь ему придется вести политику нормализации отношений с миром, прежде всего, с Западом. Это — очевидная проблема, которая влияет на экономику и все остальное. И вопрос с Украиной придется решать. А Путина будут обвинять в том, что в результате его действий Россия, мягко говоря, поссорилась с Украиной. Поэтому начнутся переговоры", — полагает эксперт.

Читайте также2019-й станет для Путина годом без КрымаСоциолог уверен, что часть Донбасса вернут Украине сразу. "А по поводу Крыма начнутся какие-то переговоры, которые, вероятнее всего, закончатся тем, что Крым будет возвращен (конечно, надо отдать сразу, но так вряд ли будет)", — сказал он.

"Потому что, если Россия не вернет Крым, новую власть РФ не будут на международной арене воспринимать как нормальную демократическую власть, а Россию — как демократическое государство, да и возобновление тесного сотрудничества с цивилизованными странами будет невозможно…", — заявил аналитик.

"Кстати, я поддерживаю идею о том, что Крым должен быть крымскотатарской автономией, потому что это автохтонное население полуострова, которое больше всего пострадало от советских репрессий и репрессий путинского режима. Потому у крымских татар должен быть особый статус, это очевидно", — считает Эйдман.Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:10
"Путин-2": эксперт объяснил, почему Россия будет вынуждена вернуть Крым
06:59
Что ждет Украину в случае победы Порошенко, Тимошенко и Зеленского мнение
06:38
"Интим без перерыва": стало известно, какие знаки Зодиака сильнее всего любят секс
06:18
Лунное затмение 21 января 2019 года: для кого опасна Кровавая луна
06:01
Глобальные разрушения: Земле угрожает столкновение с гигантским астероидом Видео
05:33
Все только начинается: астролог рассказал, что ждет Гройсмана в политике
04:50
Радикальный сценарий: Горбулин предупредил о подготовке РФ к войне Видео
04:06
Стало известно, чем опасны секс-роботы для человеческих браков
03:11
"Полный вакуум": блогер рассказал, как Россия превращается в Северную Корею
02:07
Нас все менше: в Украине смертность превысила рождаемость вдвое
01:14
Ученые выяснили, как связаны секс и карьерный рост людей
01:00
Российская оппозиционерка назвала двух возможных наследников Путина Видео
00:28
Почему не умываются и что пить в Иванов день: приметы и традиции праздника Иоанна Крестителя
19 января, суббота
23:53
Популярный провайдер оставил абонентов без интернета по всей Украине
23:23
Подмена свидетеля: украинский политзаключенный рассказал о подлости российских силовиков Видео
22:55
"Поддержка союзников": в Черное море направляется американский ракетный эсминец Видео
22:29
"Снег, дождь, гололедица": к Украине приблизится циклон — синоптик Видео
22:14
"Мне очень стыдно": во Львове вычислили живодера, сбросившего котенка с 9-го этажа Видео
21:44
Новые беспорядки во Франции: полиция ударила из водометов по "желтым жилетам" Фото Видео
21:30
"Снег, босые ноги и крестик": Ломаченко в одежде не по сезону поздравил с Крещением Видео
21:25
Еще три общины УПЦ МП перешли в Православную церковь Украины Видео
21:01
В Чехии трагически погиб успешный и известный житель Закарпатья
20:54
В Крыму ФСБ задержала еще одного украинца
20:37
Эксперт предупредил, к походу на какую страну готовится "русский мир"
20:25
"На коньки денег не хватило?": в Сети затроллили Порошенко, "осчастливившего" сельских детей Фото
19:50
Российский пранкер рассказал, почему смог дозвониться до Порошенко Видео
19:30
"Гниды подняли голову": в Николаеве разгорелся скандал вокруг участника АТО Видео
18:48
Украинцы напомнили Порошенко о случаях изнасилования мужчин
18:41
Лучший боксер года: Усик получил престижную награду в США Видео
18:21
"Мечта Путина": генерал назвал новую цель пропаганды России Видео
17:56
"Трясет от него": Стас Садальский назвал Максима Галкина ужасно бездарным
17:43
"Правый сектор" пообещал Лукашенко помочь победить Путина
17:10
"Откатился от психологической отметки": назван курс доллара в Украине на понедельник Видео
17:01
Долетят до Урала: Лукашенко рассказал о планах НАТО разместить в Украине ракеты
16:50
Идут холода: синоптики предупредили о морозах и метелях Видео
16:38
"Боятся вякать": социолог рассказал, как Путин разводит свое окружение Видео
16:21
Епифаний анонсировал первые шаги после своей интронизации Видео
16:13
"Пожар и самоубийство": на Запорожье погибли четыре человека, двое из жертв — дети Фото
16:12
В РПЦ предложили Филарету стать "патриархом всея Африки"
15:57
Исправительные работы и штраф: в Украине вступил в силу закон о борьбе с буллингом Видео
15:40
Российский финансист нашел выгоду Путина от взрывов в Магнитогорске Видео
15:35
Соратник Бандеры: во Львове умер один из лидеров ОУН Видео
15:14
"Тактика ИГИЛ": в бригаде ВСУ рассказали об уничтожении необычного дрона боевиков Видео
15:04
"Покажи сисечку". В России актриса рассказала, как ее домогался Олег Табаков
14:46
"Шел и упал": в метро Киева случился смертельный инцидент Фото
14:35
Дженнифер Лопес восхитила фанатов красивым снимком без макияжа
14:32
Дорого одетого Порошенко разделали под орех за фото с "нищими" детьми
14:21
Столкновение истребителей в России: названо число погибших пилотов Су-34
14:12
На Киевщине товарняк сошел с рельсов и устроил бедлам: опубликовано фото
13:56
Подробности взрыва в соборе бывшей УПЦ МП в Сумах: что рвануло, кто задержан
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять