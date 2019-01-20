"Все! УЗ обоср*лась по полной!": под депутатом обвалилась полка – пришлось креститься и уповать на томос

"Праздничный полкопад", как его уже окрестили в соцсетях, продолжается: на этот раз полка не выдержала депутата Фастовского городского совета Виктора Гарвону.

Инцидент произошел в поезде №110 "Херсон-Львов", в 14-м вагоне, днем 21 января.

"Я пытался залезть на свою полку. Однако, когда я оперся рукой о полку, она сломалась. Дальнейший осмотр, проведенный мной в присутствии поездного электромеханика и начальника поезда, обнаружил излом элемента крепления", – пояснил Гарвона у себя в Facebook.

Читайте также"Ущербные тарифы": эксперты раскритиковали планы Укрзализныци повысить цены на перевозкиПри этом на нижней полке ехала глухонемая пассажирка, которая сильно испугалась, однако физически, к счастью, не пострадала. "Подо мной глухонемая пассажирка. Выпученные глаза, шок. Она была глухонемой еще до того, как полка провалилась. УЗ здесь не виновата", – заверил с иронией депутат.

Пришлось составлять акт, что визуально полка была в исправном состоянии, а свежий излом произошел после того, как пассажир попытался на нее залезть.

"Новая попытка. Перекрестился, залез. Лежу, вспоминаю Томос. Может, поможет в дороге", – отметил в комментариях к посту депутат.

Люди в комментариях возмущаются качеством вагонов УЗ. "Все! Укрзализныця обоср*лась по полной!" – написал, в частности, пользователь Andríj Níkítín.

"Витя, вот введут ограничение по весу и не пустят тебя в вагон ))) Сам отъелся за праздники, а все на УЗ валишь", – пошутил Сергей Жуков.

"Ох уж эти поезда Ух уж эти улучшения от УЗ", – отметил Антон Шубенкин.

Напомним, в конце декабря 2018 года в результате падения верхней полки в пассажирском поезде "Киев — Рахов" пострадала 58-летняя жительница Миргорода Полтавской области Надежда Полякова. Женщина проснулась от резкой боли, ее "припечатала" верхняя полка.

При этом директор департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок "Укрзалізниці" Александр Красноштан утверждал, что в вагоне поезда не было неисправностей и обрыв полки не подтвердился.