Синоптик рассказала, когда в Киеве потеплеет после "морозища"

Погода в Киеве / liveinternet.ru

Потепление в Киеве наступит во вторник, 29 января, ему будут предшествовать сначала похолодание, а в ночь на понедельник - "морозище".

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Киевляне! Ближайшей ночью снег будет сыпать и сыпать! Холодно.Завтра днем прекращение осадков. В ночь на понедельник - морозище. Со вторника - потепление", - написала она.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что в понедельник, 28 января, в Киеве днем максимальная температура поднимется до -2, а во вторник - до +3. Кроме того, во вторник в столице ожидается мокрый снег.