Синоптик спрогнозировала погодные неприятности в Киеве

В Киеве похолодает 7-8 февраля, предупредила синоптик / Reuters

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве 7-8 февраля снизится температура воздуха и усилится гололед.

В большинстве областей Украины на протяжении 7-9 февраля ожидается похолодание — температура воздуха снизится на 2-6 градусов, говорится в колонке эксперта на opinionua.com.

Диденко добавила, что в Киеве в ближайшее время будет преобладать влажная теплая погода, прогнозируется колебание температуры воздуха ночью около нуля градусов, а на протяжении дня — в пределах +1...+4.

"В столице снижение температуры воздуха и усиление гололеда предполагается 7-8 февраля. От морозов к оттепели и снова к похолоданию — такая ближайшая синоптическая перспектива", — отметила автор. Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине уже с 5 февраля температура опустится до -14 градусов, местами морозы будут доходить до -25 градусов, а 8-10 числа на севере страны ожидается до -30 градусов.