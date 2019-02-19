Нардепы смеялись во время выступления евродепутата по убийствам на Евромайдане

Верховная Рада / УНИАН

Во время выступления латвийского евродепутата Сандры Калниете в Верховной Раде нардепы смеялись, разговаривали по телефону и переговаривались друг с другом, не обращая внимания на европейского политика.

На это обратил внимание поэт и телеведущий Константин Гнатенко в Facebook.

"Нелюди в ВР... выступление представительницы Латвии, госпожи Калниете, которая зачитала воспоминание из своего дневника о трагических событиях в этот день (в 2014 году. - Прим.) на Майдане, тела расстрелянных украинцев, возле Михайловского монастыря... сопровождалось смехом, разговорами по мобилкам, и просто преговорами друг с другом отдельных дупотатов и дупотаток (дупа (укр., вульг.) - задница. - Прим.)!" - написал Гнатенко.

Ранее глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер заявила, что украинские власти прилагают недостаточно усилий к расследованию гибели протестующих и правоохранителей на Евромайдане в феврале 2014 года.

По ее словам, есть признаки сознательного затягивания расследования - судебно-медицинские экспертизы проводятся чересчур долго, а некоторые дела лежат в судах годами.