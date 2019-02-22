Морозы отступят: синоптик рассказала о новом потеплении

22 февраля 2019, 10:59

Погоду в Украине будет определять антициклон, подчеркнула Наталья Диденко.

Солнце и сосулька
После морозов украинцев ждет новая оттепель / ТСН

В субботу и воскресенье, 23 и 24 февраля, погоду в Украине будет определять антициклон, что снизит вероятность существенных осадков.

В то же время в эти дни ожидается усиление похолодания, заявила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу ночью 23-24 февраля ожидается -7-13 градусов, на северо-востоке -12-17 градусов, днем -3-9 градусов.

Вместе с тем днем в воскресенье на Западе и Севере страны начнется повышение температуры воздуха, а в понедельник потепление охватит большую часть территории Украины.

"В Киеве субботу-воскресенье будут морозными, ночью предполагается -6-9 градусов, на окраинах, при прояснении до -10 градусов. Днем 23 февраля будут около -4-6 градусов, 24 февраля начнется ослабление мороза до 0, -2 градусов", - сообщила Диденко в Facebook.

По ее прогнозу, уже в понедельник в Киеве ожидается + 2 + 4 градуса.

Напомним, ранее синоптик предупредил о погодных сюрпризах.

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