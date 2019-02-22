Зима возвращается: синоптики рассказали, где в Украине ждать морозов до -18 градусов

В Украине усилятся морозы / dpchas.com.ua

По прогнозу Укргидрометцентра, в Украину после небольшой оттепели возвращается зимняя погода.

Как сообщили синоптики в Facebook, "в ближайшие дни в Украину снова вернется морозная погода, в некоторых областях восстановится снежный покров".

С пятницы, 22 февраля, умеренный снег ожидается на западе и юге, а также в Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях. При этом снежный покров может составлять от 1 до 6 см. Местами в указанных областях будет идти мокрый снег, а в Карпатах ожидаются значительные снегопады.

О существенном похолодании предупредила и синоптик Наталья Птуха. По ее данным, в пятницу стоит ожидать изменения погодных условий, передает ТСН. "Именно, скажем, перестройка. А уже в выходные будет преобладать погода без осадков, но довольно морозная. На севере, Левобережье – до минус 15 ночью. А днем минус 2-7 по всей территории Украины. Со следующей недели уже есть тенденция к потеплению. То есть это недолго будет", - добавила синоптик.

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23-24 февраля в Украине будет преобладать холодная погода, однако, по данным синоптиков, осадков не ожидается. Ночью температура будет достигать 6-12 мороза, а днем - 2-7 мороза.

В Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях, где ночная температура будет достигать 12-18 мороза, а дневная - 5-10 мороза.

Прогноз погоды на 23 февраля / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 24 февраля / meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптики прогнозировали мокрый снег и понижение температуры.