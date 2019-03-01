Климкин заявил об украинском происхождении России и Беларуси

1 марта 2019, 08:55

Главный украинский дипломат в очередной раз попытался наступить на мозоли российской пропаганды.

Климкин
Павел Климкин / УНИАН

Украина − прародитель России и Беларуси.

Соответствующее мнение глава МИД Украины Павел Климкин высказал в статье для издания Observator.

Как считает главный украинский дипломат, РФ и Беларусь возникли на территориях, отделившихся от Киевской Руси (наследница которой − современная Украина).

Читайте такжеКлимкин анонсировал разрыв договора с РФ по Азовскому морю"После крещения в Киеве [в 988 году] христианство начало распространяться на оставшиеся восточнославянские племена к северу и востоку от Киевской Руси, где через несколько столетий возникли современная Белоруссия и Россия", — полагает Климкин.

Глава МИД Украины также заявил о том, что крещение стало "первым шагом Украины к Европе, объединенной общими христианскими ценностями", а затем "навсегда определило европейскую сущность и европейскую судьбу" государства.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял о том, что Крещение Руси было европейским выбором князя Владимира Великого.

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Россия Украина Беларусь Павел Климкин
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