Крещение Руси было европейским выбором князя Владимира - Порошенко

Выбор христианской конфессии князем Владимиром "Красное солнышко" Святославичем (из династии Рюриковичей) для Киевской Руси одновременно и однозначно был выбором европейским.

Такое мнение высказал президент Украины Петр Порошенко, выступая в рамках торжественных мероприятий в рамках 1030-летия крещения Руси.

"Более тысячи лет назад святой равноапостольный князь Владимир сделал судьбоносный выбор - принял христианство сам и крестил страну... Христианский выбор одновременно был и выбором европейским", − отметил он.

Кроме того, Порошенко добавил, что фундаментальной идеей составляющей европейской идеи является свобода и что со времен крещения князем Владимиром Киевской Руси украинский народ объединяется "вокруг идеалов справедливости, милосердия, любви к ближнему, добра и правды".

Напомним, ранее Порошенко заявлял о том, что князь Владимир крестил не Русь, а Украину, а также о необходимости обрубить все щупальца России.